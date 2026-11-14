Microsoft pone fin a la caída global de Outlook, Teams y Copilot

Microsoft aseguró este sábado que “restableció por completo el servicio”, poniendo fin a una interrupción de sus programas en línea que afectó desde el jueves a millones de usuarios y organizaciones en todo el mundo.

“Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectados”, escribió el gigante estadounidense en X.

Un problema técnico, no un ciberataque

Microsoft ya había dado cuenta el viernes de una “recuperación generalizada” de sus servicios y pidió disculpas por esta interrupción global, aclarando que se debió a “un problema técnico y no a un ciberataque ni a la IA”.

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La avería de Microsoft se extendió el jueves a nivel mundial, dejando fuera de servicio productos del grupo en al menos 74 países y territorios de América, Europa, Asia y África, según el sitio de seguimiento Downdetector.

Los fallos, que comenzaron debido a una “carga elevada” en las infraestructuras del grupo, afectaron a su servicio de correo electrónico Outlook, a su plataforma de comunicación Teams y a su asistente de inteligencia artificial Copilot, detalló Microsoft.