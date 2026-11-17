De concretarse el acuerdo anunciado el pasado viernes, Perú será el undécimo país de Latinoamérica donde el grupo de origen sueco con sede en Luxemburgo opere con la marca Tigo.

Millicom, cuyo máximo accionista es el empresario francés Xavier Niel, que cuenta con algo más del 40 % de las acciones, ha adquirido desde 2025 las filiales de la española Telefónica en Uruguay, Ecuador y Colombia.

"Estamos muy emocionados de entrar a Perú, un gran país con un tremendo potencial y un eimportante capítulo en nuestro viaje de acrecimiento a lo largo de Latinoamérica", señaló hoy en un comunicado el director ejecutivo de Millicom, Marcelo Benítez.

"Vemos una gran oportunidad de invertir en conectividad, dar mejores servicios y un valor agregado a los usuarios y negocios de Perú, además de contribuir al desarrollo digital del país", agregó.

El acuerdo con Entel, sujeto a aprobarse en la junta extraordinaria de accionistas convocada para el próximo 30 de noviembre por la compañía chilena, se concretará a inicios de diciembre y contempla tres plazos para la transacción.

El primer pago cubrirá un 65 % del valor de la operación al cierre de la misma, mientras que otro 10 % se pagará al año siguiente de la firma y el 25 % restante a los dieciocho meses.

Entel espera que la operación le reporte una utilidad neta de unos 98.000 millones de pesos chilenos (unos 30 millones de dólares), según señaló en un comunicado.

La empresa del país austral ingresó al mercado peruano de operadores de telefonía móvil a finales de 2013 a través de la compra de Nextel por 400 millones de dólares, y comenzó a operar bajo su propia marca en octubre de 2014.

En 2023 se consolidó como el segundo operador del país en participación de ingresos por servicios móviles, y en 2025 convirtió a Perú en el segundo país de Latinoamérica, después de Chile, en contar con servicio 'Direct to Cell' de Starlink, el internet satelital de Elon Musk.

El mercado peruano de telefonía móvil está liderado actualmente por la mexicana Claro, con más de 13,4 millones de líneas en operación; seguida de vietnamita Bitel, con 10,7 millones de líneas, de acuerdo con el último reporte elaborado a mitad de este año por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

En tercer lugar de cuota en Perú figura Entel, con 9,3 millones de líneas; mientras que en cuarta posición, con 8,3 millones de líneas, figura la argentina Integratel, que el año pasado adquirió la filial en Perú de la española Telefónica.