Durante décadas, jugar en una consola de videojuegos en casa exigía aprender un lenguaje propio. Los mandos acumulaban palancas analógicas, crucetas y hasta una decena de botones que pedían coordinación fina y muchas horas de práctica

Gestos en lugar de comandos

La Wii cambió esa dinámica al sustituir la memorización de comandos por movimientos naturales. Para golpear una pelota de tenis ya no había que presionar una secuencia de botones: bastaba con imitar el movimiento del brazo en el aire.

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Eso fue posible gracias al Wii Remote, un control alargado y liviano con acelerómetros y un sensor infrarrojo vinculado a una barra receptora que se colocaba junto al televisor.

El sistema detectaba en tiempo real la inclinación, la velocidad y la dirección de la mano. Para jugar al golf, se sostenía el mando como un palo y se hacía el swing; para boxear, se tiraban golpes al frente. Como la interfaz copiaba acciones que cualquiera conocía, la curva de aprendizaje se redujo a unos pocos segundos.

Una apuesta distinta a la de la competencia

PlayStation 3 y Xbox 360, las consolas rivales de esa generación, apostaban por los gráficos de alta definición y por experiencias pensadas para jugadores con experiencia.

Nintendo fue por otro lado: priorizó que cualquiera pudiera sentarse a jugar. Sin la barrera técnica, abuelos, padres e hijos compartían la misma partida en igualdad de condiciones, en la sala de estar y no en cuartos separados.

Jugar con el cuerpo

El cambio también modificó la relación física con la pantalla. Jugar dejó de significar quedarse inmóvil en el sofá durante horas.

Wii Sports, que venía incluido con la consola, mostró que un juego podía pedir desplazamiento, equilibrio y un esfuerzo físico moderado.

Más tarde, la Wii Balance Board llevó la idea a rutinas guiadas de ejercicio y de postura en casa, algo que anticipó las aplicaciones de entrenamiento doméstico que hoy son habituales.

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Lo que quedó para el resto de la industria

El impacto salió del terreno del ocio. El éxito masivo de una interfaz basada en sensores de movimiento mostró que al público le importa más la facilidad de uso que la potencia de procesamiento. Ese criterio aceleró la adopción de las pantallas táctiles capacitivas en los teléfonos, de los controles por gestos en televisores y de los sistemas de seguimiento corporal en la realidad virtual y en la rehabilitación física.