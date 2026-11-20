Según explicó el citado ministerio en un comunicado, el "acceso no autorizado" se produjo entre los pasados días 12 y 13 de noviembre a través de una página web gestionada por un proveedor de servicios externo.

El incidente tuvo lugar de forma simultánea a una caída mundial de los sistemas de Microsoft y fue detectado el mismo día 13, momento en el que los técnicos bloquearon la intrusión "de inmediato".

Tras advertir la brecha, las autoridades austríacas y el proveedor externo adoptaron medidas urgentes para impedir nuevos accesos y notificaron el suceso a los organismos nacionales de ciberseguridad y protección de datos, conforme a la legislación vigente.

El análisis posterior realizado por un equipo de especialistas confirmó que los atacantes llegaron a consultar bases de datos con información laboral del personal diplomático y administrativo, aunque descartó que se vieran comprometidos datos personales de ciudadanos.

Exteriores subrayó que se toma el incidente "muy en serio" y que sus sistemas están sometidos a estrictos protocolos de seguridad y a una supervisión continua, mientras que el ataque ha motivado la puesta en marcha de auditorías técnicas adicionales.

La diplomacia austríaca ya ha sido blanco de operaciones similares en el pasado, entre ellas un grave ataque informático a comienzos de 2020 que se prolongó durante semanas y otra oleada mediante correos fraudulentos (phishing) en abril de 2022.