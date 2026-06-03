Feria de la Agricultura Campesina se fortalece en Ñeembucú

La jornada se desarrolló en la plaza Mariscal López de la ciudad de Pilar y reunió a productores de Alberdi, Pilar y San Juan Bautista de Ñeembucú. Ofrecieron una amplia variedad de productos frescos, de estación y elaborados de forma artesanal.

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Los feriantes valoraron positivamente la respuesta de la ciudadanía. Señalaron que las ventas registradas durante la jornada fueron satisfactorias y representan un importante respaldo para la agricultura familiar campesina, que depende en gran medida de estos espacios para colocar su producción sin intermediarios.

Sin embargo, los agricultores también señalaron que la producción en la zona está fuertemente condicionada por las variaciones climáticas.

Explicaron que en temporadas de lluvias intensas la producción suele verse seriamente afectada, ya que el exceso de humedad provoca pérdidas importantes debido a la pudrición de cultivos, lo que reduce el rendimiento.

En contraste, indicaron que durante los períodos de sequía la situación resulta relativamente más favorable, ya que pueden mitigar los efectos adversos mediante sistemas de riego. Este método permite mantener cierta estabilidad en la producción y mejorar las posibilidades de cosecha.

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A pesar de estos desafíos, destacaron que las ferias representan una herramienta fundamental para sostener la economía familiar, ya que permiten comercializar directamente los productos y obtener mejores ingresos.

La representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Bernarda Ramírez, resaltó la importancia de continuar promoviendo estas iniciativas, que fortalecen al sector productivo local. También fomentan el consumo de productos frescos y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales de Ñeembucú.