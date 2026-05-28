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28 de mayo de 2026 a la - 22:31

Exitosa feria departamental de la agricultura familiar en Concepción

Seis personas en feria al aire libre, algunas con camisetas verdes, comprando frutas y verduras bajo toldo. Ambiente activo y natural.
Numerosas personas realizaron compras en la feria realizada este jueves en Concepción.Aldo Rojas

Este jueves se realizó la feria departamental de la agricultura familiar en la avenida Agustín Fernando de Pinedo de Concepción donde participaron unas 70 organizaciones de pequeños productores de distintos distritos del primer departamento. La recaudación total fue de G. 147.480.500.

Por Aldo Rojas

Los productores que participaron son de los distritos de Concepción, Horqueta, Loreto, San Alfredo, Belén, Yby Ya’ú y Azotey. Esta actividad beneficia aproximadamente a 1.100 familias, informaron desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Esta actividad organizada por el MAG, es acompañada por empresas privadas dedicadas al rubro cárnico, tuvo como lema: “¡Precios accesibles para el pueblo, mercado seguro para el productor!”.

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En tanto que el objetivo de la feria es fomentar la venta directa de productos provenientes de las fincas familiares, sin la intervención de intermediarios.

Varios productos fueron ofertados como frutas, verduras, artesanía, gallina casera, almidón, flores, plantas, miel de abeja, mandioca, batata, entre otros. Según el reporte brindado, la cierre de la feria se logró vender un total de G. 147.480.500.

La banda de músicos de la Cuarta División de Infantería amenizó la feria que tuvo mucha concurrencia.

Músicos en uniformes verdes tocan instrumentos de viento en una feria, rodeados de stands y un ambiente festivo.
La banda militar amenizó la actividad realizada en la capital del primer departamento.