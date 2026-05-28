Exitosa feria departamental de la agricultura familiar en Concepción

Los productores que participaron son de los distritos de Concepción, Horqueta, Loreto, San Alfredo, Belén, Yby Ya’ú y Azotey. Esta actividad beneficia aproximadamente a 1.100 familias, informaron desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Esta actividad organizada por el MAG, es acompañada por empresas privadas dedicadas al rubro cárnico, tuvo como lema: “¡Precios accesibles para el pueblo, mercado seguro para el productor!”.

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En tanto que el objetivo de la feria es fomentar la venta directa de productos provenientes de las fincas familiares, sin la intervención de intermediarios.

Varios productos fueron ofertados como frutas, verduras, artesanía, gallina casera, almidón, flores, plantas, miel de abeja, mandioca, batata, entre otros. Según el reporte brindado, la cierre de la feria se logró vender un total de G. 147.480.500.

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La banda de músicos de la Cuarta División de Infantería amenizó la feria que tuvo mucha concurrencia.