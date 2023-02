Monitoreo de entrega de kits

Según la Unión Nacional de Centro de Estudiantes del Paraguay, UNEPY el MEC fracasó en su labor de distribuir los kits escolares en este año, a nivel país. Un 42% de los alumnos de 160 instituciones no les llegó el kit, en otros casos no lo recibieron todos los alumnos o llegó y aún no se distribuyó.