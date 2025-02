Video: paciente precisa oxígeno, pero no puede hacer recarga en Hospital de Barrio Obrero

Un paciente denunció que no pudo recargar su balón de oxígeno en el Hospital de Barrio Obrero debido a que la planta generadora no funcionaba. El director del hospital reconoció que la planta de oxígeno donada por una iglesia cristiana no trabaja desde hace tres meses por falta de mantenimiento.