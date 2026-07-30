Recorte del MAG: más de 400 productores de papa quedan sin semillas en Paraguarí

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección de Extensión Agraria, entregó este año semillas de papa a unos 200 productores, mientras que más de 400 quedaron excluidos del programa, según denunció el presidente del comité de productores de “Héctor L. Vera” de Ybytymí, Alfredo Gamarra.

El dirigente cuestionó la falta de explicaciones sobre la reducción de la asistencia estatal a los productores.

“No sabemos si faltaron recursos o si no se previó la compra de semillas. Nadie nos da una respuesta sobre el criterio selectivo para la entrega de semillas de papa”, manifestó.

Dijo que él recibió la noticia y se sintió avergonzado porque de su comité 129 productores fueron excluidos, similar cantidad que los de María Antonia y General Bernardino Caballero.

Advirtió que la situación afectará la economía de numerosas familias rurales que dependen del cultivo y de las actividades vinculadas a la producción de papa y cebolla.

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Gamarra señaló que espera que, al menos, a los que quedaron sin semillas de papa el MAG les pueda asistir con semillas de sandía.

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Unas 200 hectáreas se dejará de producir

El gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) de Paraguarí, ingeniero agrónomo Adrián Jara, confirmó que la falta de semillas provocará una reducción de unas 200 hectáreas en el área de cultivo de papa. Sin embargo, dijo desconocer las razones de la disminución de la provisión por parte del MAG.

Aunque Paraguarí sigue siendo el principal productor de papa del país, los agricultores aseguraron que la expansión del cultivo a otros departamentos se realizó en detrimento de la asistencia destinada a los productores locales.

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El ingeniero Jara también manifestó que no puede comprometerse en nombre del MAG —administrado por el ministro y político colorado cartista sampedrano Carlos Giménez— a la entrega de semillas de sandía, porque es un tema que debe tratarse con dicha institución. Agregó que también están teniendo falta de semillas para la entrega a unos 200 productores de sandía de Paraguarí.