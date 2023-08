Meliá alcanza los 14 hoteles en México

En la actualidad, la compañía opera siete hoteles y cuenta con otros siete en fase de desarrollo que abrirán entre este año y 2025.

El nuevo ME, que se encuentra actualmente en construcción, tiene prevista su apertura en el año 2025 y contará con 140 habitaciones, así como restaurante, spa, gimnasio y terraza, entre otros servicios.

Además, este será el cuarto hotel de la marca Me by Meliá en México junto al reconocido hotel ME Cabo y los futuros ME Guadalajara y ME Sayulita.

La ciudad de San Miguel de Allende está ubicada en el estado de Guanajuato y ha sido varias veces elegida como la “Mejor Ciudad del Mundo” en los premios Travel + Leisure.

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, durante los últimos tres años el turismo en la ciudad ha experimentado un crecimiento sostenido, atrayendo a viajeros nacionales e internacionales que buscan sumergirse en las tradiciones de México.