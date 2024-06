“Querido Messi”, la promo que invita a recorrer las maravillas turísticas argentinas

Todo empezó con una declaración de Leo Messi en un streaming que hizo con su sobrino Tomás: “Nuestro país tiene lugares maravillosos”, dijo y contó que le había puesto el ojo a las Cataratas del Iguazú. Por eso, rápidamente, Visit Argentina, la campaña de difusión turística del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), recogió las cientos de respuestas que recibió el ídolo de los habitantes de distintos puntos de Argentina.

“Querido Lionel, escuchamos que te gustaría conocer los destinos turísticos de tu país. Cuando se trata de Argentina nosotros somos expertos y así como vos nos hiciste felices, ahora nos toca a nosotros. Recibimos cientos de mensajes de personas de toda la Argentina que están con ganas de recibirte”, empieza el reel que le dedicaron.

“Están los ‘team invierno’ que dicen que no podés dejar de visitar la Patagonia y brindar con Antonella en el glaciar. Las copas, ya las tenemos. También los que piensan en los más chicos: Thiago, Mateo y Ciro podrían nadar con los lobos marinos en Puerto Madryn y también es temporada de ballenas y pingüinos. Sabemos que el frío no te gusta”, dicen mientras muestran imágenes de la Patagonia, los glaciares y las ballenas.

Como contrapeso añaden: “Ahí aparecieron los del norte argentino que además de su clima templado, tienen la calidad de su gente. Ellos ya se están preparando para verte mostrar tu talento en una peña. De que sabés bailar no tenemos dudas, sino ¡que le pregunten al cuatro de Holanda!”

Y para completar, apelan a dos de los atractivos que hacen a Argentina, más apetecible: su gastronomía y sus vinos. Por eso, le recuerdan a Messi que declaró muchas veces su fanatismo por la comida argentina. “A las milanesas de tu mamá no le compite ningún restaurante premiado, pero Buenos Aires y Mendoza tienen sus estrellas (Michelin) y no vas a poder decir que no a un asado con un Malbec”.