Bilbao o San Sebastián: dos formas de viajar por el País Vasco

Una invita a explorar museos, arquitectura vanguardista y una escena urbana en plena reinvención. La otra seduce con sabores del Cantábrico, playas elegantes y cultura viva. Dos ciudades vascas, dos estilos de viaje: ¿cuál va más con vos?

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 06:00
Bilbao, puente Zubizuri.
En el corazón del País Vasco, Bilbao y San Sebastián destacan como destinos clave, pero con propuestas muy distintas. Si viajás guiado por la curiosidad cultural o la pasión por la buena comida, es probable que una de estas ciudades se adapte exactamente a tu estilo.

Bilbao: donde el arte y la innovación marcan tendencia

Bilbao transformó su imagen en las últimas décadas gracias a obras emblemáticas como el Museo Guggenheim.

Guggenheim Museum Bilbao, diseñado por el arquitecto Frank Gehry.
Es un imán para quienes buscan arte contemporáneo y arquitectura impactante: desde las formas curvas del Guggenheim, hasta el puente Zubizuri, la ciudad seduce a través de su audacia visual.

Tienda de comestibles Ultramarinos Galíndez, fundada en 1922 y ubicada en la calle Barrenkale, uno de los comercios centenarios de Bilbao.
Además, hay barrios que fusionan tradición y modernidad, como el Casco Viejo, donde se respira historia en cada calle empedrada y se mezclan bares clásicos con espacios culturales emergentes.

Para quienes aman perderse en galerías, descubrir murales urbanos y entender una ciudad a través de sus cambios urbanos y sociales, Bilbao ofrece una agenda cultural nutrida todo el año.

Teatro Arriaga, Bilbao, España.
No faltan teatros, festivales y una escena musical con identidad propia.

San Sebastián: para los paladares que buscan la excelencia

Si la comida es el motor de tu viaje, San Sebastián es casi un paraíso. Reconocida por su altísima concentración de estrellas Michelin y por los famosos pintxos que llenan los bares del Casco Viejo, la ciudad invita a una ruta gastronómica inolvidable.

Pintxos, típicos de la región de San Sebastian.
Pintxos, típicos de la región de San Sebastian. A typical snack of the Basque Country and Navarre, "pinchos" (Pintxos) consist of small slices of bread upon which an ingredient or mixture of ingredients is placed and fastened with a toothpick, which gives the food its name "pincho", meaning "spike." Pinchos are very common in the taverns of the Basque Country.

Cada barra sorprende con pequeñas obras de arte culinarias, y la competencia por innovar entre chefs se vive a diario.

San Sebastián, España.
Además, la cultura del buen comer está en el ADN local: mercados repletos de productos frescos, sidrerías tradicionales, y hasta festivales dedicados a la cocina vasca.

Iglesia en San Sebastián, España.
Pero no todo es alta cocina: hay opciones para todos los paladares y presupuestos, siempre con la calidad como premisa.

Experiencias más allá de lo obvio

Tanto Bilbao como San Sebastián comparten la pasión por su identidad vasca, el amor por el buen vivir y una agenda cultural animada, pero cada una cultiva su propio carácter.

La Concha, País Vasco, España.
En Bilbao podés embarcarte en paseos por la ría o disfrutar de arte contemporáneo en espacios públicos. En San Sebastián, la playa de la Concha te espera para caminatas a orillas del mar y noches animadas en barrios con historia.

La clave para elegir está en lo que más disfrutás: ¿buscás estímulo cultural constante y una ciudad en transformación? Entonces Bilbao te va a sorprender. ¿Preferís explorar bares y probar nuevos sabores en cada esquina? San Sebastián promete una experiencia gastronómica sin igual.

