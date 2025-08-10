Ocho destinos familiares en Estados Unidos para aventuras inolvidables

Magia y fantasía en Orlando

Orlando se destaca como el paraíso mundial de los parques temáticos. Disney World y Universal Studios despiertan la imaginación con atracciones para todas las edades, desfiles de personajes y espectáculos nocturnos.

Los hoteles temáticos y zonas acuáticas completan la diversión, convirtiendo cada día en una experiencia distinta.

Lea más: Sydney: playas que enamoran, ópera legendaria y un estilo de vida al aire libre

Yellowstone: naturaleza en estado puro

Este parque nacional fascina con géiseres, lagos cristalinos y senderos aptos para todas y todos.

Es común ver bisontes y alces en libertad. Las familias disfrutan de excursiones guiadas y actividades educativas sobre la biodiversidad del lugar, en un escenario que parece sacado de un documental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Experiencia científica en Washington D.C.

La capital estadounidense alberga museos gratuitos y llenos de propuestas interactivas.

En el Museo Nacional del Aire y el Espacio, niñas y niños exploran naves reales, mientras el Museo de Historia Natural sorprende con esqueletos de dinosaurios. Los jardines y monumentos cercanos invitan a paseos al aire libre.

Lea más: ¿Querés dar la vuelta al mundo? Estas son las claves para viajar con un presupuesto limitado

Diversión playera en San Diego

San Diego combina playas ideales para jugar y aprender a surfear con atracciones como el famoso zoológico, el parque Balboa y el SeaWorld.

El clima soleado durante casi todo el año permite disfrutar del mar, los parques y actividades acuáticas sin restricciones de temporada.

Cultura y arte en Chicago

La ciudad junto al lago Michigan ofrece propuestas culturales como el Field Museum, el Acuario Shedd y el parque Millennium.

Subir a lo alto de la Willis Tower o recorrer los senderos junto al agua suma aventuras, con el plus de espectáculos públicos y ferias que animan el centro urbano.

Lea más: Bocas del Toro y San Blas, dos paraísos de Panamá: ¿cuál despierta tu espíritu explorador?

Nueva York para todos los gustos

Aunque es famosa por sus rascacielos, Nueva York también propone actividades familiares.

El Central Park invita a navegar en bote, andar en bicicleta o visitar el zoo.

El Museo de Ciencias Naturales y los musicales de Broadway suman opciones para entretener a todas las edades.

Historia y diversión en Boston

Boston mezcla descubiertas históricas con entretenimiento educativo.

El recorrido del Freedom Trail acerca al pasado colonial, mientras el Museo de los Niños o el Acuario Marino ofrecen experiencias interactivas.

La ciudad es fácil de explorar a pie, ideal para grupos familiares.

Diversidad y aventura en Los Ángeles

Los Ángeles combina playas, estudios de cine y parques temáticos como Universal Studios Hollywood. El Observatorio Griffith y el puerto de Santa Mónica permiten ver la ciudad desde miradores, explorar museos y vivir actividades al aire libre.

Las opciones varían entre cine, ciencia, playa y compras, sin dejar de lado la oferta gastronómica multicultural.