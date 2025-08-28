Explorá la belleza de Asturias: paisajes, tradiciones y gastronomía que encantan

Montañas atlánticas, valles húmedos y una costa con acantilados cercanos a praderas definen un territorio compacto y diverso en Asturias, España.

La región reúne varias Reservas de la Biosfera de la UNESCO —como Somiedo, Redes, Las Ubiñas-La Mesa, Oscos-Eo y el sector asturiano de Picos de Europa—, lo que asegura paisajes bien conservados y pueblos donde la vida agrícola y ganadera sigue marcando el ritmo.

Lea más: Salento: explorá el café y la naturaleza en el icónico Valle de Cocora, Colombia

Qué ver: valles, pueblos y rutas que no fallan

Picos de Europa y la Ruta del Cares : sendero escénico entre gargantas calizas y puentes colgantes. Requiere calzado técnico y atención al clima cambiante.

Lagos de Covadonga : miradores abiertos a cumbres, vegas y pastos con cabañas. En días claros, los reflejos en los lagos Enol y Ercina son un clásico.

Somiedo: brañas con corros y cabañas de teito; ideal para observar paisajes de alta montaña y arquitectura tradicional pastoril.

Oscos-Eo y Taramundi : cuna de artesanía del hierro y de molinos hidráulicos. Rutas de bosques de ribera y talleres abiertos al visitante.

Muniellos (dentro de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias ): uno de los robledales mejor conservados de la Península, con acceso muy regulado.

Redes: valles profundos, hayedos y rutas tranquilas, buena puerta de entrada a pueblos ganaderos.

Costa oriental: villas marineras como Llanes o Lastres , con senderos litorales, bufones y playas entre prados.

Camino de la Costa y del Norte: tramos que combinan patrimonio, acantilados y aldeas, con señalización y albergues.

Sabores de aldea: de la fabada a los quesos azules y sidra

La cocina tradicional se apoya en producto local y técnicas de lenta cocción. La fabada —con fabes y compango— es emblema regional.

En carta suelen aparecer pote asturiano, cachopo en versiones diversas y pescados del Cantábrico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mapa quesero es excepcional: Cabrales, Gamonéu y Afuega’l Pitu cuentan con Denominación de Origen Protegida; Casín y Beyos aportan matices únicos. Muchos productores abren queserías para visitas guiadas y catas previa reserva.

Por otro lado, la sidra natural se bebe escanciada, en culines cortos. Bodegas y llagares ofrecen recorridos por pumaradas, con explicación del prensado y fermentación. La DOP Sidra de Asturias identifica elaboraciones con manzana autóctona. En chigres y sidrerías, mozos y mozas de escanciado mantienen el gesto característico que oxigena la bebida y realza aromas.

Lea más: Más allá de Santorini: Paros, la isla griega donde el sosiego es protagonista

Experiencias rurales con impacto local

Agroturismo: muchas “casas de aldea” certificadas por el Principado permiten alojarte en antiguas casonas rehabilitadas y participar en labores estacionales.

Rutas interpretadas: guías locales suman lectura del paisaje, historia minera y tradición vaqueira.

Mercados y ferias: buena ocasión para comprar miel, embutidos con IGP —como el chosco de Tineo—, manzana, castañas o panes de masa madre.

Consejos de senderismo y seguridad

Preparación: elegí rutas acordes a tu nivel; consultá mapas oficiales y partes meteorológicos antes de salir.

Señalización: PR y GR están balizados; aun así, llevá track offline o cartografía en papel.

Fauna y ganadería: respetá cierres y portillas; no alimentes animales; mantené distancia de mastines y rodeos.

Residuos: aplicá “lo que entra, sale”; evitá detergentes en ríos y fuentes.

Tips para viajeros

Cómo moverte: el auto facilita enlazar valles y aldeas. En núcleos mayores hay buses y trenes de cercanías, útiles para tramos del litoral.

Equipaje: impermeable ligero, capas térmicas y calzado de montaña incluso en jornadas soleadas; la lluvia es frecuente y el clima cambia rápido.

Reservas: en fines de semana y periodos de alta demanda, reservá con antelación casas de aldea, visitas a queserías y llagares.

Sidra: pedí botellas para compartir y dejá que escancien; se bebe al instante tras servir el culín.

Pagos y conectividad: en áreas rurales puede fallar la cobertura y no siempre aceptan tarjeta; llevá efectivo.