Rusia no exigirá visado a ciudadanos chinos siguiendo el paso similar de Pekín, dice Putin

"Naturalmente, responderemos de la misma manera la medida amistosa (de Pekín). Vamos a hacer lo mismo", dijo el jefe del Kremlin, citado por la agencia TASS, al reunirse con un alto funcionario del gigante asiático en la ciudad rusa de Vladovostok.

El Gobierno chino anunció este martes una exención de visados durante un año para turistas rusos que visiten el país asiático, horas después de una reunión en la capital china entre Putin y el presidente chino, Xi Jinping.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun precisó que los ciudadanos rusos "que visiten China por negocios, turismo, visitas a familiares o amigos, intercambios o estancias de tránsito de hasta 30 días podrán entrar sin visado".

La exención estará vigente desde el 15 de septiembre de este año hasta el 14 de septiembre de 2026.

Según la industria turística rusa, el flujo de los turistas chinos al país puede aumentar un 25 % con la entrada en vigor de la exención de visados.

Actualmente, entre las ciudades de Rusia y China operan unos 150 vuelos por semana.