La mexicana Gloria Guevara, directora general interina del Consejo Mundial de Viajes

La Junta de Administración ha tomado la decisión después de que el pasado viernes se anunciara que la actual presidenta y directora ejecutiva, Julia Simpson, no podrá asistir a la próxima cumbre global del WTTC por una enfermedad.
En un comunicado, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo asegura que Guevara dirigirá los preparativos de esta próxima cumbre, que se celebrará en Roma del 28 al 30 de septiembre.
Guevara fue la primera mujer y la primera latinoamericana en liderar el WTTC como presidenta y directora general.
Durante la gestión previa, organizó eventos como el primer foro global sobre Medio Ambiente y Acción Climática en Viajes y Turismo en Nueva York, foros de líderes regionales y cumbres globales del WTTC en España, Argentina y Cancún (México).
Guevara agradeció la confianza y aseguró que la próxima cumbre global de Roma será un referente internacional en la promoción de un turismo sostenible, resiliente e inclusivo.
Por su parte, el presidente del Consejo de Administración del WTTC, Greg O’Hara, reconoció la amplia trayectoria de la mexicana en la industria turística, destacando su liderazgo, visión global y experiencia en el sector público y privado.