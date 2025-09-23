Viajes

Carrera de Triciclos será la gran atracción del 5 de octubre en Encarnación

Organizadores del evento Carrera de Triciclos presentaron la fecha de la duodécima edición en la ciudad de Encarnación. Se realizará a inicios de octubre en la Costanera y es una opción ideal de turismo interno para las familias.

Por Sergio González
23 de septiembre de 2025 - 13:27
Uno de los participantes de la carrera que se desarrolló el año pasado.
Uno de los participantes de la carrera que se desarrolló el año pasado.SERGIO GONZALEZ

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Paseo Gastronómico de Encarnación, anunciaron la fecha para el desarrollo de la 12ª edición de la Carrera de Triciclos. Se trata de una actividad dirigida a los más pequeños del hogar y una opción de turismo interno para compartir en familia.

El gran evento se realizará el próximo domingo 5 de octubre, en el sector de la Playa San José de la Costanera República del Paraguay, en la ciudad de Encarnación.

Las inscripciones son gratuitas, pero con la posibilidad de donar un juguete que será entregado a un hogar de niños de la ciudad. Las categorías habilitadas serán de 2, 3 y 4 años.

Carrera de Triciclos: evento para los más pequeños de la familia en Encarnación
Presentaron la Carrera de Triciclos 2025, evento para los más pequeños de la familia en Encarnación.

Los organizadores destacaron que todos los participantes recibirán premios y se realizarán más de 60 carreras.

Tradicional en Encarnación

El evento se realiza desde 2012, con la organización liderada por el concejal municipal Eduardo Florentín (ANR).

Carrera de Triciclos: Evento deportivo para los más pequeños en Encarnación
La Carrera de Triciclos implica también que los padres deben estar en buenas condiciones físicas para acompañar a los peques.

Según el edil, la idea surgió a partir de un relato recurrente de su padre, que contaba sobre una carrera de triciclos tradicional realizada en la antigua Villa Baja de la ciudad. El sector donde se desarrollaba actualmente está bajo las aguas del río Paraná, por lo que el evento se realiza en la Costanera.

La última edición contó con más de 500 participantes de la zona. Es una actividad lúdica y entretenida que compromete a la familia a un día de compartir, además de destacar que los protagonistas son los niños más pequeños.

Este año contará con 80 voluntarios del Instituto de Superior de Educación Divina Esperanza (ISEDE).

