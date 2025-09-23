Carrera de Triciclos será la gran atracción del 5 de octubre en Encarnación

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Paseo Gastronómico de Encarnación, anunciaron la fecha para el desarrollo de la 12ª edición de la Carrera de Triciclos. Se trata de una actividad dirigida a los más pequeños del hogar y una opción de turismo interno para compartir en familia.

El gran evento se realizará el próximo domingo 5 de octubre, en el sector de la Playa San José de la Costanera República del Paraguay, en la ciudad de Encarnación.

Las inscripciones son gratuitas, pero con la posibilidad de donar un juguete que será entregado a un hogar de niños de la ciudad. Las categorías habilitadas serán de 2, 3 y 4 años.

Los organizadores destacaron que todos los participantes recibirán premios y se realizarán más de 60 carreras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Juventud del sur: “El motor del cambio”

Tradicional en Encarnación

El evento se realiza desde 2012, con la organización liderada por el concejal municipal Eduardo Florentín (ANR).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el edil, la idea surgió a partir de un relato recurrente de su padre, que contaba sobre una carrera de triciclos tradicional realizada en la antigua Villa Baja de la ciudad. El sector donde se desarrollaba actualmente está bajo las aguas del río Paraná, por lo que el evento se realiza en la Costanera.

La última edición contó con más de 500 participantes de la zona. Es una actividad lúdica y entretenida que compromete a la familia a un día de compartir, además de destacar que los protagonistas son los niños más pequeños.

Este año contará con 80 voluntarios del Instituto de Superior de Educación Divina Esperanza (ISEDE).