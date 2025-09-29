El precio del permiso ESTA para viajar a EE.UU. se duplica este martes a 40 dólares

El ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje) forma parte del Programa de Exención de Visado (Visa Waiver), que permite a los ciudadanos de 42 países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un máximo de 90 días sin necesidad de visado, únicamente con esta autorización electrónica.

Entre los países incluidos en el programa se encuentran la mayoría de los europeos, además de naciones como Israel, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Chile es el único país latinoamericano que participa en el programa.

La subida del precio del ESTA fue incluida en el gran paquete de recortes fiscales impulsado por el presidente Donald Trump y aprobado por el Congreso en julio pasado.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), el aumento se destinará a cubrir tres conceptos: una tarifa de promoción del turismo, una tarifa operativa y una tarifa para el fondo general del Departamento del Tesoro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encarecimiento se enmarca, además, en una batería de medidas de la Administración Trump para reducir drásticamente la inmigración hacia Estados Unidos.

El Gobierno anunció recientemente también un incremento en la tarifa de las visas para trabajadores especializados H-1B, que pasarán de 215 dólares a 100.000 dólares.

Asimismo, creó un nuevo cargo de 250 dólares para la mayoría de las visas de no inmigrante —como turismo, estudios, intercambios o trabajo—, que entrará en vigor en octubre.