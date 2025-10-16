Cuba alquilará hoteles a las cadenas internacionales que los gestionan

Se trata de un cambio de paradigma en un sector que hasta ahora había controlado férreamente el Estado cubano a través del Ministerio de Turismo y de distintas empresas del consorcio empresarial GAESA, en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El primer hotel de la isla en aplicar esta nueva fórmula es el Iberostar Origin Laguna Azul, situado en Varadero. El acuerdo ya se ha suscrito y empezará a aplicarse el 1 de enero de 2026.

El primer ministro, Manuel Marrero, avanzó en la feria sectorial FITCuba de este año que, entre las medidas que estudiaba el Ejecutivo para dinamizar el sector, que atraviesa horas bajas, se encontraba el arrendamiento de instalaciones turísticas propiedad del Estado.

Estos acuerdos, según pudo saber EFE, suponen un salto cualitativo con respecto al primer anuncio concreto a este respecto: las dos cartas de intenciones firmadas con contrapartes chinas “para la negociación de un contrato de arrendamiento para el Hotel Copacabana” de La Habana, como informó a finales de abril el diario oficial Granma.

El movimiento, apuntaron fuentes consultadas, tiene un doble objetivo. De un lado, persigue elevar los ingresos del país, que se encuentra sumido en una grave crisis y precisa con urgencia divisas para importar básicos como alimentos y combustible.

De otro, quiere dotar a las grandes cadenas hoteleras que operan en la isla de una mayor autonomía y flexibilidad para mejorar el servicio -una de las principales rémoras del sector en la actualidad- y, en consecuencia, la imagen de estos establecimientos, que se ha resentido en los últimos años con la crisis que sufre el país.

Según ha podido saber EFE, el nuevo sistema pretende comenzar con experiencias piloto en establecimientos de distintas grandes cadenas hoteleras internacionales.

Las autoridades cubanas están negociando las condiciones de estos acuerdos por separado con cada cadena y al parecer no hay baremos comunes para fijar la renta ni cuotas fijas. Ninguna de las partes ha querido desvelar las cantidades acordadas por el alquiler.

El Gobierno cubano busca con esta decisión aumentar sus ingresos en divisas por dos vías.

De manera directa, con lo que perciba por rentar los establecimientos a las cadenas hoteleras. Indirectamente, también porque esta medida busca ser un revulsivo para un sector clave en términos económicos para el país.

Es además una de sus tres principales fuentes de divisas (junto a los servicios profesionales y las remesas), que Cuba necesita porque importa el 80 % de lo que consume. De esta forma se trata de revitalizar las cifras de visitantes, que se encuentran actualmente en los peores registros de lo que va de siglo (sin contabilizar 2020 y 2021, por las restricciones de la covid-19).

En lo que va de año, las cifras de turistas internacionales han caído con respecto a 2024, cuando éstas ya eran las menores en 17 años. Fuentes del sector prevén concluir el ejercicio en el entorno de los 1,8 millones de personas, frente a los 2,2 de 2024 y los 4,7 millones - el máximo histórico de la isla- alcanzado en 2018.

Los hoteles también perciben la medida como beneficiosa, según han explicado a EFE personas involucradas en las negociaciones con el Gobierno cubano.

En primer lugar, porque les permite por primera vez tener una gestión “totalmente autónoma”. Hasta ahora, aunque gestionaban los hoteles propiedad de GAESA, debían seguir múltiples directrices oficiales y contar con la aprobación estatal para muchas cuestiones, de las inversiones a los menús, pasando por los salarios.

Sobre este último punto, el nuevo modelo de gestión permitirá por primera vez a las cadenas hoteleras fijar los salarios que pagan a sus empleados, en lugar de tener que abonar el salario fijado por el Estado (muy bajos y en pesos cubanos).

El plan contempla, después de estas pruebas piloto, ir ampliando el proceso de cambio de gestión en los hoteles del país, aunque no se han fijado plazos.

Frente a la recuperación que experimentan Cancún (México) y Punta Cana (República Dominicana), el turismo en Cuba no ha logrado recuperarse desde la pandemia tanto por causas endógenas (crisis económica y energética, reforma monetaria) como exógenas (sanciones estadounidenses).