El Parque Astérix invertirá 250 millones hasta 2030 para estar entre los grandes europeos

El anuncio lo hizo este sábado Dominique Thillaud, el consejero delegado de la Compañía de los Alpes, propietaria del Parque Astérix, en una conferencia de prensa en la que destacó que se trata del "mayor programa de inversión" que se ha llevado a cabo en esas instalaciones inauguradas en abril de 1989 a 35 kilómetros al norte de París.

En su cuenta de X, la empresa destacó, con algunos elementos de la presentación, que actualmente son el 'número dos' en Francia -por detrás de Disneyland París- con 2,9 millones de visitantes este año, después de los 2,84 millones en 2024 (fueron 2,32 millones en 2019, antes de la crisis de la covid).

También que en su ejercicio fiscal de 2025, la tasa de ocupación de los hoteles del complejo (que totalizan 450 habitaciones) ha sido del 92 %.

Con este programa de inversiones, el parque hotelero crecerá con un nuevo establecimiento, el Odysée, con 300 habitaciones adicionales.

Igualmente se incrementarán en un 20 % las capacidades de animaciones y espectáculos y en el horizonte de 2029 se crearán 900 empleos más, lo que supondrá un alza del 70 % respecto a la situación actual.

El Parque Astérix tiene actualmente 45 atracciones y 7 espectáculos, además de 34 establecimientos de comida. Allí trabajan 450 empleados de forma permanente que se ven reforzados con 4.000 contratos temporales.