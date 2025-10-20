Un colombiano de 70 años, el peregrino 500.000 del Camino de Santiago en 2025

El récord se batió este fin de semana, y este lunes Forero fue recibido por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto; y Fernando Rueda, presidente regional de Galicia, con capital en Santiago de Compostela, donde concluye el camino, la vía de peregrinaje secular a la tumba del apóstol, uno de los centros de devoción de la cristiandad.

En 2024, faltaron unos 200 peregrinos para llegar al medio millón. Este año, a 20 de octubre, son ya 500.392, según los datos actualizados de la Oficina de Acogida al Peregrino de Santiago, con un crecimiento de un 6 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Más de la mitad (un 56 %) son extranjeros de 180 países. Estados Unidos sigue siendo por tercer año consecutivo el principal país de origen, seguido de Italia, Portugal, Reino Unido, México, Francia y Canadá.

Jairo y su hijo Nicolás recorrieron el Camino Portugués en seis etapas y aproximadamente ocho días. Caminaron con un propósito muy especial: homenajear a su esposa y madre, Nora Patricia, fallecida el pasado mes de diciembre a causa de un cáncer.

El peregrino se mostró muy emocionado y agradeció a todos "el magnífico recibimiento", que les hizo sentir "muy especiales".

"Es la mejor manera de homenajear a mi esposa y madre de Nicolás, dado que físicamente ya no está", dijo a la prensa. Durante el recorrido, su mujer los acompañó "espiritualmente" y guió "hasta alcanzar la meta".

Él y su mujer siempre tuvieron el ánimo y el "entusiasmo" de llegar a Europa a través de España. Cuando a ella le diagnosticaron la enfermedad, decidieron, dado que practicaba la fe católica, visitar uno de los tres centros más importantes de peregrinación de esta religión: Jerusalén, el Vaticano y Santiago, y escogieron la ciudad del apóstol. Aunque ella ya no vive, Jairo se decidió con su hijo a cumplir la "promesa".

"Cada peregrino viene con un motivo, con su impulso o su plan; y después se va cada uno con una experiencia única y diferente", dijo a su vez el presidente gallego. "Lo importante no es el número sino la calidad de la peregrinación", precisó.