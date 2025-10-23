España celebra en Puerto Rico su Fitur para promocionarse como destino turístico

San Juan, 23 oct (EFE).- El Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan, acogerá el próximo 26 de octubre la I Feria Internacional del Turismo a España, cuyo objetivo es promocionar el país europeo como destino turístico en la isla y aconsejar a los locales a que hagan dicho viaje, uno seguro.