03 de noviembre de 2025 - 10:21

Entre catrinas y ofrendas: así se vivió el Día de Muertos en México

"Un hombre disfrazado pasa junto a flores de cempasúchil (caléndulas) durante las celebraciones anuales del Día de Muertos en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 2025.
El Día de Muertos desborda tradición y emoción en México, donde más de un millón y medio de almas se unieron en una celebración vibrante. Entre danzas de catrinas y ofrendas familiares, la vida y la muerte se entrelazan en un homenaje único.

Por AFP

Flores, cráneos, esqueletos, momentos íntimos y recuerdos: el Día de Muertos en México mueve emociones por quienes ya no están pero, al mismo tiempo, es un motivo de celebración.

Ciclistas disfrazados participan en un paseo nocturno previo a las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México el 25 de octubre de 2025.
Millones de personas recordaron por estos días a sus seres queridos fallecidos con las tradicionales “ofrendas”, es decir, altares con sus retratos en los que se colocan objetos que les gustaban en vida.

Esta vista muestra una enorme estatua en el Zócalo durante las celebraciones anuales del Día de Muertos en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 2025.
El sábado, casi un millón y medio de personas acudieron a un desfile que realizan las autoridades de Ciudad de México en el que dominan cráneos y esqueletos danzantes, las famosas “catrinas”.

Aquí, algunas escenas de cómo se vivió la celebración.

Celebración a la Santa Muerte

El viernes, decenas de personas se dieron cita en el barrio de Tepito, una zona popular de la capital mexicana donde se celebra el culto a la Santa Muerte.

Personas observan enormes estatuas en el Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones anuales del Día de Muertos el 2 de noviembre de 2025.
El llamado “Barrio Bravo”, también conocido por ser una zona violenta de la capital, alberga uno de los principales santuarios a esta deidad, que no es reconocida por la Iglesia católica.

Familiares con sus rostros pintados como "Catrina" participan en una marcha de protesta para exigir el esclarecimiento de feminicidios antes de las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México el 31 de octubre de 2025.
La Santa Muerte está representada por una escultura ataviada con una guadaña y un globo terráqueo. Sus fieles acuden para pedir distintos milagros.

Entre cráneos y flores

Las autoridades de Ciudad de México organizan cada año un desfile del Día de Muertos sobre avenida Paseo de la Reforma, una de las más importantes de la capital.

Esta vista muestra un perro Xoloitzcuintle, una raza nativa de México que, según la mitología azteca, es un perro guía hacia el inframundo, durante las celebraciones anuales del Día de Muertos en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 2025.
En estas fechas, la ciudad se tiñe con los colores amarillo y naranja de las tradicionales flores de cempasúchil.

Un participante disfrazado participa en un paseo nocturno previo a las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México el 25 de octubre de 2025.
Por las calles de Reforma desfilan cráneos coloridos y efigies gigantescas de esqueletos para conmemorar la fecha.

Personas llegan cargando flores para visitar las tumbas de sus seres queridos en el Panteón de Dolores como parte de las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2025.
Esas imágenes provienen de la llamada “Catrina”, una calavera creada a inicios del siglo XX por el grabador mexicano José Guadalupe Posada, que se ha convertido en el emblema de la celebración.

Celebración íntima

Al mismo tiempo, miles de familias realizan “ofrendas” para recordar a sus parientes fallecidos, ya sea en sus casas o en los cementerios.

Esta vista muestra una enorme estatua de un perro Xoloitzcuintle, cuya raza es nativa de México, y que según la mitología azteca se creía que eran perros guía hacia el inframundo, durante las celebraciones anuales del Día de Muertos en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 2025.
Tradicionalmente, en una ofrenda se colocan las flores de cempasúchil y el retrato de quienes ya no están, así como la música y la bebida que les gustaba en vida.

Una mujer se maquilla mientras se prepara para participar en una marcha de protesta para exigir el esclarecimiento de feminicidios antes de las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México el 31 de octubre de 2025.
También se colocan veladoras, que significan el camino para que los muertos vuelvan a casa, y el Pan de Muerto, un bizcocho azucarado con una forma que representa el cráneo y los huesos de quienes ya fallecieron.