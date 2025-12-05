Medellín busca en EE.UU. atraer visitantes que valoren "el respeto por la comunidad"

Según la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, la ciudad colombiana participa en este encuentro en el Gaylord National Resort & Convention Center (Maryland) para presentar su oferta turística con la intención de recibir visitantes que encuentren valor en la sostenibilidad, el respeto comunitario y en la calidad de las experiencias locales.

La Conferencia y Mercado Anual de la USTOA es uno de los encuentros más relevantes de la industria turística estadounidense. Esta asociación turística fue creada en 1972 y "es reconocida por su compromiso" con el turismo responsable y la promoción de experiencias que aporten a la preservación cultural y ambiental.

"Como miembro activo de la asociación, la ciudad se suma a un espacio que reúne a los principales operadores turísticos de Estados Unidos, destinos internacionales y proveedores especializados en un entorno diseñado para construir alianzas estratégicas y generar negocios de alto valor", dijo la Secretaría a EFE.

Para esta edición, Medellín hace parte de la sección académica de la conferencia y ha obtenido 10 citas 'business to business' (entre empresas de ambas partes), confirmadas por operadores estadounidenses a los cuales les interesa ampliar sus portafolios hacia destinos emergentes en Latinoamérica.

"Medellín llega a la USTOA con un portafolio fortalecido, especialmente en el segmento de entretenimiento y turismo social", indicó la Secretaría tras señalar que la ciudad se ha consolidado como un destino "ideal" para viajeros que buscan experiencias culturales y de ocio "con un enfoque responsable".

Según el organismo de Turismo de Medellín, capital del departamento de Antioquia, la creciente agenda de eventos internacionales, la oferta gastronómica y musical, así como su vida nocturna muestran una ciudad abierta a recibir viajeros, pero comprometida con promover prácticas que respeten el entorno local.

La Alcaldía señala que los operadores internacionales pueden diseñar programas que respondan a las expectativas de los viajeros debido a la infraestructura hotelera moderna, sus recintos para grandes eventos, la conectividad aérea "en expansión" y la variada oferta cultural.

"La ciudad busca construir alianzas de largo plazo con operadores comprometidos con una forma de viajar más consciente y alineada con el futuro de la industria", concluyó la entidad de la Alcaldía de Medellín.