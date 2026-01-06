Brasil recibió un récord de 9,3 millones de turistas extranjeros en 2025

Además de superar significativamente los 6,8 millones de turistas extranjeros recibidos en 2024, que era hasta ahora un récord, Brasil también consiguió mejorar significativamente la meta de visitantes que se había impuesto para 2025 (6,9 millones de visitantes), según la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).

El avance consolida a Brasil como un destino cada vez más competitivo y deseado en el escenario global de turismo, aseguró el ministro brasileño de Turismo, Gustavo Feliciano, citado en un comunicado del organismo.

"Superamos todas las expectativas e hicimos de 2025 el mayor año en la historia del turismo internacional en Brasil. Fue un año de récords que se tradujeron en nuevas oportunidades para la población, emprendedores desarrollándose, y empleo y renta generado a partir de ese motor económico que es el turismo", dijo, por su parte, el presidente de Embratur, Marcelo Freixo.

El buen resultado fue consolidado por los números de diciembre, en el inicio del verano austral y de la principal temporada en Brasil, cuando el país recibió 896.488 turistas extranjeros, un número en un 11 % superior al del mismo mes de 2024.

Los principales países de origen de los turistas recibidos por Brasil el año pasado fueron Argentina (3.386.823), Chile (801.921), Estados Unidos (759.637), Paraguay (528.000) y Uruguay (524.000).

Los europeos juntos sumaron 1.274.567 visitantes, liderados por los franceses (293.000).

El resultado obligará al Gobierno a revisar sus metas para los dos próximos años, ya que la previsión era llegar a 8,1 millones de visitantes en 2027, número ya superado en 2025.