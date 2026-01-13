Ingresos por turismo alcanzan en Uruguay los 2.040 millones de dólares en 2025

Así lo informó el Ministerio de Turismo en un comunicado en el que detalló que el número de visitantes que llegó al país suramericano aumentó un 8,1 % respecto a 2024, consolidando al rubro como "uno de los sectores más importantes para la economía nacional".

Quienes más dinero gastaron durante sus estadías en Uruguay fueron los turistas paraguayos, con un promedio de 1.163 dólares cada uno, seguido por los europeos, con un promedio de 836 dólares por persona.

En tanto, el tercer lugar fue para los norteamericanos, que gastaron un promedio de 799 dólares por persona y el cuarto para los chilenos, con 760 dólares per cápita.

Más abajo aparecen los brasileños, con gastos por 731 dólares, y los argentinos, con 516 dólares. Los turistas locales gastaron un promedio de 353 dólares cada uno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, los principales mercados emisores siguen siendo Argentina y Brasil.

De los 3.604.488 turistas que ingresaron, 2.403.720 fueron argentinos, quienes gastaron 1.175 millones de dólares. Mientras tanto, los brasileños fueron 489.677 y gastaron unos 336 millones de dólares en Uruguay.

El Ministerio de Turismo también detalló que arribaron 199.038 europeos, 88.109 chilenos, 80.370 paraguayos, 42.498 colombianos y 212.793 visitantes de otros países.

Los destinos más visitados fueron en primer lugar Montevideo y en segundo lugar el mundialmente reconocido balneario de Punta del Este, epicentro de la actividad social durante la temporada estival.

Más abajo aparecen el departamento (provincia) de Colonia, la zona termal de Uruguay y otras zonas costeras del sur y sureste del territorio.

Luego de compartidos los datos por la cartera, el ministro de Turismo Pablo Menoni celebró los resultados y en un mensaje en su cuenta de X destacó las oportunidades que brinda un sector en el que hay 104.000 compañías, de las que un 97 % son pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, apuntó que estas emplean proporcionalmente a más jóvenes que el promedio de la economía: "El 26 % de sus trabajadores tiene menos de 29 años, justo donde Uruguay enfrenta más desempleo", puntualizó.