Punta del Este alcanza su máximo esplendor con llegada de hasta un 10 % más de turistas

Así lo indicó a la Agencia EFE el director de Turismo de la Intendencia del departamento (provincia) de Maldonado, Edgar Silveira, quien apuntó que -si se mantiene la tendencia de años anteriores- el 80 % de esos serían argentinos.

"Vienen a un muy buen ritmo las reservas para esta segunda quincena de enero y también se ha venido alquilando bastante bien para el mes de febrero, lo cual nos hace presagiar de que se va a mantener un ritmo comparativamente mejor que lo que fue el año pasado", dijo.

Y añadió que el rubro turístico está entusiasmado por "estirar un poco más en el tiempo los buenos resultados".

Si bien el análisis total de la temporada se hará recién en marzo, la sensación de los operadores locales es que se ha mantenido la tendencia de años anteriores: entre un 70 % y un 80 % de los turistas provienen de Argentina, pero también hay brasileños, chilenos y paraguayos.

A ellos se le suma la llegada de muchos estadounidenses, subrayó el director de Turismo.

La costa de Maldonado tiene una extensión de más de 100 kilómetros y ofrece desde playas con aguas calmas para disfrutar en familia hasta puntos de oleaje fuerte para los surfistas.

Más allá de sus playas, Silveira apuntó que el hecho de que se elija Punta del Este como destino también tiene que ver con que se ha convertido en un lugar seguro, que permite a las familias pasear sin inconvenientes y a los jóvenes acudir a fiestas nocturnas sin miedo.

"Pero sobre todo y lo que nos recalcan una y otra vez es la forma en que los hacemos sentir, eso habla de nuestra hospitalidad, de nuestro espíritu de servir al visitante y hacerlos sentir realmente a gusto", remarcó.

Entre quienes eligen Punta del Este hay personas "de muchísimo poder adquisitivo" que buscan descansar, alejarse del "vértigo diario" y del mundo mediático, aunque también llega un público que busca todo lo contrario: que su presencia no pase desapercibida.

Prueba de ello es que durante la temporada de verano todos los ojos están puestos en Punta del Este y las redes se hacen eco de las visitas menos esperadas.

Pese al entusiasmo generalizado, la temporada de verano no inició sin inconvenientes en la costa este del país suramericano, que el pasado fin de semana fue afectada por un ciclón extratropical con ráfagas de viento de hasta 90 km/h por hora que generaron cortes de luz y caídas de árboles.

"Nada que no se pudiera solucionar rápidamente, ya que volvió a salir el sol, las temperaturas se elevaron" y el público se volcó a disfrutar de la costa, apreció Silveira.

Pero no todo es "sol y playa" en Maldonado, aseguró Silveira, que sugirió a los futuros visitantes conocer otros puntos del departamento, entre los que se encuentran destinos culturales y actividades vinculadas al enoturismo, el oleoturismo e incluso el turismo deportivo.

El pasado 29 de diciembre, el Aeropuerto Internacional de Punta del Este en Uruguay marcó un nuevo récord histórico de movimientos al recibir 220 vuelos privados en un solo día.

En ese momento, Silveira remarcó que prácticamente no se conseguían camas de hotel para los primeros días del año.