Costa Rica quiere ganarse al turista europeo, que gasta más y pasa más tiempo en el país

Los europeos "aprecian mucho más nuestro producto turístico", particularmente la naturaleza y las experiencias inmersivas, dijo Rodríguez en el marco de su visita a la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra estos días en Madrid.

Además, la permanencia de los europeos es mucho más larga -17 días en promedio- frente a la de turistas de otras regiones, suelen recorrer todo el país y su gasto es mayor, según detalló el ministro.

Con un récord de casi 2,7 millones de visitantes en 2025, un 1 % más que el año anterior, el 60 % de los turistas que viajan a Costa Rica proceden de Estados Unidos, el 24 % de Europa y el 13 % de Canadá.

Dentro de Europa, los principales mercados son Alemania, Francia, Reino Unido, España, Países Bajos y Suiza, todos ellos con vuelos directos a San José, la capital costarricense.

Rodríguez destacó que Air France tiene ahora entre 9 y 10 frecuencias semanales a Costa Rica y la holandesa KLM ha instaurado recientemente un vuelo permanente en lugar de estacional.

En el caso de España, hay un vuelo diario de Iberia a San José y dos a la semana operados por Iberojet.

El ministro sostuvo que han pasado de tener una estrategia de promoción turística única para todo el mercado europeo a otra personalizada para cada país, con campañas de comunicación para presentar destinos y "activaciones" de temáticas o actividades concretas.

Para España, por ejemplo, las campañas recientes se centran en promover actividades relacionadas con el surf o los perezosos, mamíferos endémicos de las selvas de América Central.