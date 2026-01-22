Puerto Rico será socio de Fitur 2027 para la promoción destacada de su atractivo turístico

El Gobierno de la isla caribeña aceptó este jueves formalmente el ofrecimiento de la institución ferial de Madrid (Ifema), organizadora de Fitur, para una participación destacada de Puerto Rico en la próxima edición de la mayor feria turística del mundo por número de profesionales.

Firmaron el acuerdo la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, y el vicepresidente Ejecutivo de Ifema, Daniel Martínez, en las instalaciones de Fitur 2026, que se celebra en la capital de España hasta el domingo próximo con México de país socio.

"Estamos listos y contentos de esta gran oportunidad, porque venir a Fitur representa posicionar a Puerto Rico a nivel mundial en el mercado europeo (...) Lo vamos a llevar con mucho orgullo. Los vamos a sorprender y vamos a demostrar que Puerto Rico lo hace mejor", enfatizó confiada la gobernadora.

"Esto es un logro mayor", incidió: "El mercado europeo, el mercado español es un mercado importante para Puerto Rico, que ya de por sí reúne a cruceristas importantes".

Recordó que en 2025, cuando visitó por vez primera Fitur, Puerto Rico buscó acuerdos para expandir el contrato de la aerolínea española Iberia, haciendo negocios de vuelo directo a Puerto Rico.

"Hoy anunciamos aumentar de ocho a doce las frecuencias semanales de los vuelos de Iberia a Puerto Rico, que es nuestra puerta de entrada a Madrid, con una inversión que crea en la economía de Puerto Rico de más de 36,9 millones de dólares", dijo.

"Queremos -prosiguió González Colón- que la gente experimente nuestra música, nuestra comida, nuestras artes, nuestra coctelería, que nos recibieron ayer con el Premio Iberoamericano de Coctelería".

Y "2027 promete: nos vamos a sobrepasar a nosotros mismos", anunció en referencia al expositor de Puerto Rico de este año, donde se rubricó el acuerdo con Ifema para ser país socio de Fitur en 2027.

Acompañada de varios alcaldes y otras autoridades, repasó algunos de los atractivos turísticos de la isla, entre la naturaleza, la historia y la herencia española, el deporte, la música y la gastronomía, siempre con una temperatura veraniega. "Eso ofrece Puerto Rico, opciones en el campo, opciones en la ciudad, opciones también de bosque natural", sintetizó.

Martínez dijo que se presenta un "año apasionante e ilusionante" para dar visibilidad y fuerza a la "ambiciosa apuesta de Puerto Rico con el turismo como motor de desarrollo económico y de proyección internacional".

"Pueden tener la certeza de que Fitur será, bajo esta alianza, una palanca eficaz y muy potente para impulsar su marca país en el ámbito turístico -dijo el responsable de Ifema-. Una plataforma global que acompañará el excelente momento que vive Puerto Rico, que ha marcado su quinto año consecutivo de récords turísticos y que contribuirá a reforzar su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos y deseados del mundo".

La presencia de Iberoamérica en Fitur crece edición tras edición, aseguró Martínez: "Aquí se genera negocio real, oportunidades concretas y alianzas duraderas. Esa creciente participación es, sin duda, la mejor prueba del valor que esta feria aporta a todos sus protagonistas".