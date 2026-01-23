El turismo de experiencias cobra protagonismo en la feria turística Fitur

FITUR Experience se celebró por primera vez en la edición de este año de esta feria turística, la mayor del mundo por número de profesionales asistentes, en el denominado 'Pabellón del Conocimiento', dedicado a los contenidos relacionados con innovación, digitalización y tendencias de la industria turística.

La búsqueda creciente de vivencias auténticas, personalizadas y emocionalmente significativas se ha visto impulsada los últimos años por el desarrollo de las plataformas digitales y redes sociales, la diversificación de la oferta y el aumento del interés por un turismo más sostenible, según explican desde la organización de Fitur 2026, que concluye el domingo próximo.

Igualmente, destacan que este modelo de viaje no solo ha ampliado su alcance internacional, sino que también se ha consolidado como un factor clave para mejorar la competitividad de destinos tanto emergentes como ya consolidados, al tiempo que ha favorecido la innovación y la creación de propuestas con mayor valor añadido.

El programa profesional de FITUR Experience se desarrolla en colaboración con Viator, empresa de Tripadvisor especializada en este tipo de viajes, y ha permitido trazar una panorámica del estado actual de esta industria, con análisis sobre su dimensión, las expectativas del viajero y los patrones de reserva.

En una serie de conferencias, los expertos participantes comparten casos reales que permiten conocer cómo trabajan los operadores del llamado 'segmento experiencial', qué elementos diferencian a las propuestas con mejor desempeño y cómo la personalización, la sostenibilidad o la creciente demanda de experiencias 'premium' influyen en la toma de decisiones del viajero.

El programa aborda también el potencial del turismo de experiencias como herramienta para transformar los productos turísticos de pequeños emprendedores locales, impulsar la economía de proximidad, favorecer la conservación del patrimonio cultural y natural y contribuir a una oferta turística más diversificada.

Además, se ha dedicado un espacio específico al contexto español, con una recopilación de las tendencias que están definiendo la demanda y la oferta en el país, desde el crecimiento del turismo experiencial hasta el impulso de propuestas gastronómicas, culturales o de aventura que han ganado protagonismo en distintos territorios.

Durante el fin de semana, cuando Fitur se abre al público general, la sección Experience ofrecerá una programación que incluye, entre otras actividades, la XVI Quedada de Viajeros organizada por Minube, un evento anual que reúne a viajeros, 'influencers' y profesionales para compartir experiencias, inspirarse mutuamente y presentar tendencias.