España y el Consejo Mundial de Viajes refrendan la elección de Madrid como su sede central

Suscribieron el acuerdo el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta del WTTC, la mexicana Gloria Guevara, en el contexto de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026), que concluye el domingo próximo.

El WTTC, la principal organización del sector privado del turismo a escala global, anunció en diciembre de 2025 la elección de Madrid para trasladar su sede desde Reino Unido, tras sopesar varias candidaturas, entre ellas París, Milán, Dubái y Ginebra.

El ministro español valoró la elección como el "resultado del intenso trabajo conjunto y colaboración durante meses entre el Gobierno de España y la organización, que refuerza la posición de liderazgo de España como potencia turística mundial".

En un comunicado, el ministerio recordó que Madrid ya acoge la sede de ONU Turismo y destaca que la capital consolida así su posición como "clúster global para la gobernanza de la industria turística y la transformación sostenible del modelo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esa línea, Guevara explicó que el "cambio de sede busca favorecer un nuevo modelo de turismo" y que "desde esta importante ciudad europea se definirán la agenda global y las próximas acciones, así como el rumbo del sector privado global de viajes y turismo".

WTTC representa a más de 200 compañías internacionales de todas las ramas estratégicas del turismo, entre ellas Iberostar, Hilton, Google, Expedia o Hyatt.

Según el ministerio español, las nuevas oficinas centrales de WTTC en Madrid posibilitarán la creación de un "campus global del turismo", es decir, de un "ecosistema que facilite reuniones conjuntas, agendas alineadas y proyectos compartidos sobre sostenibilidad, datos o formación".

"También -prosigue- la oportunidad de generar proyectos conjuntos financiados por organismos internacionales e inversores público-privados para alumbrar nuevas iniciativas piloto y centros de conocimiento alrededor del turismo".