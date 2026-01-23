Florideños se preparan para recibir a miles de turistas en su tradicional fiesta playera HawaiianFlo 2026

Este sábado 24 de enero se realizará una nueva edición de la tradicional fiesta playera de la ciudad de Villa Florida, en Misiones, la HawaiianFlo 2026, que tendrá lugar en la playa Camping Paraíso. Para el evento se espera la participación de miles de turistas provenientes de distintos puntos del país, como ocurre cada año.

Al respecto, el intendente Richard Castiñeira (ANR) señaló que el municipio se encuentra ultimando los preparativos para esta actividad ya instalada en el calendario turístico local, destacando que representará una importante inyección económica para todos los sectores de la comunidad.

“Estamos a puertas de una actividad muy importante, reconocida a nivel nacional e internacional, como lo es el HawaiianFlo, que se desarrollará este sábado 24 de enero en nuestra tradicional y populosa playa Camping Paraíso. En esta ocasión nos estamos preparando para recibir, como mínimo, a más de 12.000 personas”, indicó el jefe comunal.

La playa se encuentra totalmente habilitada y contará con todas las medidas de seguridad necesarias, como servicio de guardavidas, seguridad privada y presencia de efectivos de la Policía Nacional. Además, dispone de agua potable, energía eléctrica, baños diferenciados y duchas para los asistentes.

El predio también cuenta con un amplio sector de sombra natural, gracias a frondosos árboles, zonas con parrillas y cantinas bien surtidas, pensadas para que las familias puedan pasar el día con comodidad.

El evento principal se desarrollará a partir de las 22:00 horas, aunque los portones del Camping Paraíso estarán habilitados desde las 07:00 de la mañana.

En el escenario se presentarán artistas nacionales e internacionales como El Mago y La Nueva (Argentina), Rumberos, Moisés Flor, Marce D’Samba, además de los DJs Pajero y Diego Martínez, con la animación de Rubén Rodríguez Jr.