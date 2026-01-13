Este fin de enero será la XXV edición del Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino

Este 30 y 31 de enero se realizará el evento gastronómico más importante del departamento de Misiones, el Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino en su XXV edición, un evento dedicado a la tradición, la cultura y las costumbres de la región.

El evento arranca el día viernes 30 de enero a partir de las 10:00; con la quinta edición de la feria Mangoré de emprendedores en la Plaza Mariscal Estigarribia, dedicada al emprendedurismo. También se tendrá en exhibición las diversas delicias gastronómicas de la zona, con grupos artísticos en vivo y ballet de danza para deleitar a los turistas.

En la misma jornada, pero desde las 21:00, en la Plaza Boquerón, arranca la primera noche del Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino, con grupos de ballet de danzas paraguayas y extranjeras como el chamamé, como también grupos musicales de artistas locales, departamentales y nacionales.

El evento continúa el día sábado 31 de enero, nuevamente arranca en la Plaza Mariscal Estigarribia desde las 10:00. Los turistas disfrutarán de la hospitalidad y de la gastronomía típica, como el asado a la estaca, chatasca y otras delicias culinarias y nuevamente con grupos artísticos en vivo en escenario.

Y a las 21:00, en la Plaza Boquerón, será el festival central de la XXV edición del Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino, donde se tendrá un stand dedicado exclusivamente en la venta del batiburrillo, el chorizo sanjuanino y la bebida espirituosa el siriki.

En esa noche los turistas que estarán presentes podrán disfrutar de las actuaciones, como Chabely Fretes, Néstor Damián Girett, Estilos Band y Grupo Generación. Y los artistas internacionales para esta edición incluye a los chamameceros Los Alonsitos y Grupo Irundy y por primera vez habrá un grupo cumbiero para los más jóvenes que es LA T & LA M.

Batiburrillo, chorizo sanjuanino y siriki

El batiburrillo o batisburrillo es originario del País Vasco, España, y fue introducido en San Juan Bautista hacia el año 1926 por el emigrante español Sebastián Sasiaín, quien acostumbraba preparar el plato en las verbenas o encuentros entre vecinos. En su origen, es una picada de las vísceras del cerdo y la oveja. Actualmente, se prepara con menudencias de ganado vacuno.

El chorizo sanjuanino se elabora con carne porcina y vacuna, condimentada con locote ky’ýi (picante) y sal a gusto.

Esta delicia fue preparada por don Aníbal Amarilla y su esposa María Caballero de Amarilla, quienes, en la década del 60 del siglo pasado, empezaron a ganar mercado en las cantinas de las fiestas de la localidad y, luego, como picada en fiestas familiares y acontecimientos sociales.

El siriki es un aperitivo obtenido de la mezcla de caña blanca de 40 grados, limón sutil, hielo en cubitos y soda. También es una idea de Sebastián Sasiaín, quien, al pronunciar la palabra “syryky” (trago largo), dijo “siriki“; de ahí surgió el nombre. A nivel popular lo llaman “chiriki.”