Investigan si Israel oferta viajes a territorios palestinos ocupados en el marco de Fitur

De ser cierto, estas prácticas podrían ser consideradas como publicidad ilícita, puesto que el real decreto ley de España de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina aprobado en septiembre de 2025 prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados.

Según informó en un comunicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, los indicios recabados hacen pensar que varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo viajes a lugares como Jericó, en la Cisjordania ocupada.

"La publicidad se hace en el marco de una de las ferias más relevantes del sector, con miles de visitantes", expuso Consumo.

El ministerio de Bustinduy ya exigió el pasado diciembre a siete multinacionales que retirasen 138 anuncios de alojamiento vacacional en asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

Por su parte, la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, publicó en la red social BlueSky una carta dirigida a la directora de Fitur, María Valcarce, en la que expresa su "profunda indignación" al conocer la presunta promoción de viajes y actividades turísticas en territorios ocupados de Cisjordania y tilda de "incompatible" la participación de Israel en la feria.

"Que un evento internacional celebrado en España sirva para legitimar y normalizar la explotación económica de un territorio sometido a ocupación militar ilegal resulta inaceptable e incompatible con el derecho internacional", aseveró Rego.

La ministra denunció también el "genocidio" de Israel contra la población de Gaza, así como la "ocupación, represión y violencia estructural" perpetradas en su territorio.

Asimismo, recordó a la directora de Fitur que el Gobierno de Israel ha vetado a dos miembros del Ejecutivo español por su denuncia del genocidio, impidiendo su entrada a Palestina.

"Por todo lo expuesto, consideramos que la participación del Estado de Israel en Fitur es incompatible con los principios que deberían regir un foro internacional de estas características y solicitamos que adopten las medidas necesarias para que Israel no participe ni disponga de espacio alguno en esta feria", resaltó la ministra de Juventud e Infancia.