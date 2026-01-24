Cierran durante febrero el Camino Inca hacia Machu Picchu por trabajos de mantenimiento

El jefe del parque arqueológico de Machu Picchu, César Medina, indicó a la agencia estatal Andina que estas labores de reparación son habituales en el mes de febrero, en cumplimiento al Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inca.

Detalló que unos 60 especialistas y obreros se desplazarán desde el poblado de Piscacucho, del distrito de Ollantaytambo, hasta la llaqta Inca Machu Picchu para rehabilitar el famoso camino, realizar el mantenimiento de muros de contención, las estructuras de madera, puentes, rampas, barandas y suelos, entre otras funciones.

Asimismo, llevarán a cabo la preservación de los espacios de campamento, tratamiento de pisos, drenes, estabilización de muros de contención y el mantenimiento de los servicios higiénicos.

"También vamos a hacer, en algunos sectores, el desquinche de rocas (provocar la caída controlada de roca suelta y material inestable), para prevenir la posible caída de rocas”, mencionó Medina, quien recordó que en noviembre ocurrió una emergencia cerca al campamento de Wiñaywayna, lo que obligó a desviar la ruta para llegar a Chachabamba y Choquesuysuy.

En este sentido, el funcionario afirmó que junto a responsables del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp), se estabilizará taludes y colocarán geomallas para una mejor contención, la cual será previa valuación técnica.

"En el tramo de Wiñaywayna (final del camino) hemos tenido bastantes eventualidades por la temporada de lluvias, que hace que se registren deslizamientos de tierra, afirmó Medina.

La suspensión del ingreso de visitantes es también por las lluvias intensas, que se prolongarán hasta marzo próximo, y que podrían generar emergencias, la finalidad también será prevenir emergencias que afecte la integridad física y salud de los usuarios.

Medina afirmó que el personal de mantenimiento y conservación de estructuras arquitectónicas comenzará la intervención en la ruta que comprenden los monumentos arqueológicos de Salapuku, Qhanabamba, Qoriwayrachina, Willkaraqay, Patallaqta, Tunasmoqo, Pawkarkancha, Patawasi, Sayacmarca, Qonchamarca, Phuyupatamarca, Intipunku, Wiñaywayna, Chachabamba y Choquesuysuy.

El Camino Inca a Machu Picchu registra el ingreso diario de 500 personas, entre turistas y porteadores que llevan los bienes de los visitantes.