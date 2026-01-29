El Tren Maya mexicano comienza en Europa la venta internacional de boletos

Hasta ahora, el Tren Maya solo comercializaba billetes en México, y ahora, con esta alianza, abrirá por primera vez su venta internacional en el mercado europeo, destacó Turismo, en un comunicado.

La titular de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que la venta de boletos se realizará a través de los canales digitales y puntos de venta de la plataforma Flix, con viajes disponibles a partir del próximo 1 de febrero.

La funcionaria resaltó que esta alianza permitirá a viajeros internacionales organizar con mayor anticipación sus recorridos por el sureste mexicano.

Añadió que la colaboración "fortalece la competitividad turística del país al integrar herramientas digitales que simplifican la experiencia de viaje y acercan los destinos del Mundo Maya a un mayor número de visitantes internacionales".

"La incorporación del Tren Maya a Flix confirma que este proyecto continúa consolidándose en el mercado europeo", sostuvo Rodríguez Zamora.

Por su parte, el director general del Tren Maya, Óscar David Lozano, señaló que la alianza también busca redistribuir el flujo turístico hacia comunidades locales y fortalecer el turismo comunitario.

La colaboración con Flix fue anunciada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se realiza en Madrid, España, en la que México es el país invitado.

Actualmente, el Tren Maya opera 20 servicios ferroviarios comerciales diarios y ha transportado 2,15 millones de pasajeros desde el inicio de operaciones, con un récord de 9.844 viajeros en un solo día durante el periodo vacacional de invierno, resaltó el comunicado.

Por último, Turismo mencionó que el acuerdo se complementa con la oferta del Grupo Mundo Maya -que integra hoteles, parques y museos- y con la red global de Flix, presente en 44 países y más de 6.800 destinos, como parte de una estrategia de conectividad y desarrollo turístico regional.

El Tren Maya cumplió dos años en diciembre pasado, en medio de señalamientos por una inversión muy superior a la prevista y un desempeño financiero que, hasta ahora, depende de apoyos públicos, mientras persisten debates por sus impactos ambientales y de seguridad operativa.

El proyecto, impulsado por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), recorre 1.554 kilómetros a lo largo de cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con 20 estaciones y 14 paraderos.