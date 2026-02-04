Viajes
Brasil: embarcación con 40 pasajeros fue remolcada en Santa Catarina

Las aguas cristalinas cautivan a los turistas en la Ilha do Campeche de Floripa, Brasil.
Este miércoles una embarcación a la deriva con 40 personas fue remolcada cerca de la isla de Campeche, Brasil. Según informaciones locales, una problema mecánico causó el episodio.

Una embarcación recreativa con 40 pasajeros a bordo se encontraba a la deriva la mañana de este miércoles cerca de la isla de Campeche, Florianópolis, una zona muy concurrida por turistas que van a Brasil.

Por el caso, el cuerpo de bomberos se trasladó al lugar y, a su llegada, la embarcación ya estaba siendo remolcada a la isla conocida popularmente como el “Caribe de Santa Catarina”.

Según los bomberos, un problema mecánico dejó la embarcación a la deriva y los equipos acudieron al lugar con el equipo necesario para realizar el mantenimiento necesario.

Según detalla el medio NSC Total, los viajes comerciales solo se permiten con embarcaciones autorizadas y la administración mantendrá una lista actualizada cuáles están acreditadas. Por otra parte, entre las normas se estipula que la isla permanecerá cerrada en caso de mal tiempo, mar peligroso o falta de monitores.

