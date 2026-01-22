¡Atención si vas a Santa Catarina! Aumentan los casos de diarrea por estos motivos

En plena temporada de verano, las playas del sur de Brasil enfrentan un aumento significativo de casos de diarrea. La mayor concentración hasta el momento se reportó en el estado de Santa Catarina, cuya capital es Florianópolis, famosa por sus playas y altamente frecuentada por turistas paraguayos.

Según informaron medios locales, en las últimas semanas se reportaron al menos 10 mil personas que requirieron atención médica o reportaron síntomas compatibles con la Enfermedad Diarreica Aguda, según datos oficiales del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud del Estado.

La enfermedad afecta tanto a residentes como a turistas, dado que el contagio es principalmente a través de contacto con aguas contaminadas o de consumir alimentos o bebidas elaborados sin las condiciones adecuadas de higiene.

Se manifiesta principalmente con deposiciones líquidas, dolor abdominal, náuseas y, en algunos casos, vómitos. Si bien suele tratarse de un cuadro que se resuelve en el transcurso de una semana y no reviste gravedad en personas sanas, el brote registrado en el sur de Brasil obligó a reforzar las advertencias.

Según el Departamento de Salud del Estado, el aumento de casos se produce principalmente durante el verano, período marcado por altas temperaturas, mayor circulación de personas, consumo de alimentos fuera del hogar y exposición a aguas no aptas para el baño.

Según el último reporte del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina, en Florianópolis se analizaron 88 puntos de muestra y 29 resultaron como no aptos.

Una de las zonas más complicadas fue Bombinhas, otra playa que cada año atrae a miles de paraguayos. Se analizaron 17 muestras, de las cuales siete resultaron no aptas, apuntó el diario Clarín, de Argentina.

¿Qué hacer si tengo diarrea?

Las directrices del Ministerio de Salud incluyen beber líquidos después de cada evacuación intestinal, lavarse bien las manos, desinfectar adecuadamente los alimentos, tratar el agua para su consumo (hervirla, filtrarla o utilizar hipoclorito), evitar los refrescos y jugos azucarados, evitar tomar medicamentos antidiarreicos sin consejo médico.

¿Cuándo buscar atención médica?

Recomiendan además buscar atención médica inmediata si presenta signos de deshidratación (ojos hundidos, boca seca, poca orina, somnolencia), sangre o moco en las heces, fiebre alta o dolor abdominal intenso, vómitos frecuentes que impiden la hidratación, diarrea persistente o que empeora.

Prevención: ¿Cómo saber en qué playas me puedo meter al agua?

Uno de los ejes centrales de las recomendaciones es la consulta periódica de los mapas oficiales de balneabilidad. Estos informes, elaborados por organismos técnicos locales, indican si una playa es apta o no para el uso recreativo, en función de análisis microbiológicos del agua y de la concentración de Escherichia coli.

Una playa que en el mapa oficial aparece una semana como segura puede dejar de serlo a los pocos días, y viceversa. Factores climáticos y ambientales influyen de manera directa en la calidad del agua, por lo que el riesgo no es uniforme ni constante a lo largo de la temporada.