Más de 150.000 personas ingresaron a Uruguay durante el fin de semana largo de Carnaval

Durante el fin de semana largo por el feriado de Carnaval (lunes 16 y martes 17 de febrero), ingresaron al país un total de 155.169 personas y egresaron 163.376, lo que contabiliza un total de 318.545 movimientos migratorios, de acuerdo con la Dirección Nacional de Migración.

Entre los ingresos hay 49.094 uruguayos que retornaron al país.

También arribaron 76.803 argentinos, 14.734 brasileños, 2.238 estadounidenses y 1.939 chilenos.

Esta vez el punto de control en el que se registró la mayor cantidad de ingresos fue el del departamento (provincia) de Colonia (con 28.285 movimientos migratorios), cuyo ingreso es por barco y desde Buenos Aires.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En segundo y en tercer lugar aparecen las ciudades de Paysandú y Fray Bentos, que conectan a Uruguay con Argentina, que acumularon 52.666 ingresos al país.

Además, hubo 18.847 ingresos a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco -principal terminal aérea de Uruguay-.

El departamento (provincia) de Rivera, localidad limítrofe con Brasil, registro 13.115 ingresos y en Salto, otra frontera que conecta a Argentina con Uruguay, fueron 11.796.

Entre otros puntos de control, Migración destacó 10.323 ingresos por el Puerto de Montevideo, 7.215 por Chuy, 5.951 por Río Branco y 2.755 por Maldonado.

A la hora de salir del país, en tanto, la mayoría eligió hacerlo por Colonia (con 32.889 salidas), Paysandú (con 32.032) y Fray Bentos (con 29.471).

Según datos difundidos por el Ministerio de Turismo, en 2025 ingresaron a Uruguay 3.604.488 de turistas, de los cuales 2.403.720 fueron argentinos, al tiempo que 489.677 fueron brasileños.