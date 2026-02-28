Biloxi, Mississippi: casinos, playas y cultura sureña en la costa del Golfo

Dónde queda Biloxi y cómo llegar

Biloxi está en el sur del estado de Mississippi, sobre la “Gulf Coast”, entre Nueva Orleans (Luisiana) y Mobile (Alabama).

Se ubica junto a la Bahía de Biloxi y frente a las islas barrera del Golfo, un corredor costero que también incluye a Gulfport y Ocean Springs.

Para llegar, la referencia más práctica es el Gulfport–Biloxi International Airport; en auto, el viaje desde Nueva Orleans suele rondar la hora y media, siguiendo la I-10 y luego la costa.

Qué hacer en Biloxi: del amanecer en la arena a la noche en el casino

El día empieza fácil en la playa de Biloxi, una franja extensa y fotogénica para caminar, pedalear o simplemente mirar el movimiento de barcos y gaviotas.

El agua calma de la bahía invita a actividades suaves: kayak, paddleboard y salidas en barco al atardecer.

Cuando baja el sol, la ciudad cambia de registro. Los casinos frente al mar —con clásicos como Beau Rivage y el Hard Rock— concentran entretenimiento nocturno, gastronomía y espectáculos.

Más allá del juego, funcionan como miradores urbanos: desde sus terrazas y ventanales, la costa se siente a pocos metros.

Imperdibles: faro, mar y museos con sello local

Un punto de orientación y postal es el Biloxi Lighthouse, uno de los faros más reconocibles de la región. Cerca, el Maritime & Seafood Industry Museum cuenta la historia marinera del lugar: pesca, camarón y la vida ligada al agua.

Para quienes buscan arte y arquitectura con identidad, el Ohr-O’Keefe Museum of Art—dedicado al ceramista George E. Ohr— sorprende por su colección y su edificio, que se integra al paisaje con líneas contemporáneas.

Y para sumar costa “sin ciudad”, la escapada a Ship Island (parte del Gulf Islands National Seashore) es el gran plan de día: travesía en barco, arena blanca y horizonte abierto.

Sabores del Golfo y escenas sureñas

Biloxi se recorre también con el paladar: camarones, ostras, cangrejo y pescados locales aparecen en menús que alternan tradición y cocina actual.

Entre mercados, parrillas de mariscos y bares con música en vivo, la cultura sureña se expresa en la hospitalidad, el acento musical y una mesa que suele girar alrededor del mar.

Cuándo viajar: clima, temporadas y eventos

El clima es subtropical húmedo, con veranos calurosos y inviernos suaves Para muchos viajeros, la mejor época para ir es primavera (marzo a mayo) y otoño (septiembre a noviembre), cuando el aire se siente más amable para caminar la costanera y pasar horas al aire libre.

En el calendario, Biloxi suma excusas: el ambiente festivo de Mardi Gras en la costa (enero y febrero, según el año), el clásico Cruisin’ the Coast con autos vintage (octubre) y citas gastronómicas que celebran el mar en distintos momentos de la temporada.