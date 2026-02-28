Viajes
28 de febrero de 2026 - 06:00

Biloxi, Mississippi: casinos, playas y cultura sureña en la costa del Golfo

Biloxi, Mississipi.
Biloxi, Mississipi.Shutterstock

A orillas del Golfo de México, Biloxi combina el ritmo pausado de la costa con noches encendidas de luces y música. Es una ciudad pequeña en escala, pero generosa en planes: paseos de playa, mariscos frescos, museos singulares y algunos de los casinos más conocidos del sur de Estados Unidos.

Por ABC Color

Dónde queda Biloxi y cómo llegar

Biloxi está en el sur del estado de Mississippi, sobre la “Gulf Coast”, entre Nueva Orleans (Luisiana) y Mobile (Alabama).

Se ubica junto a la Bahía de Biloxi y frente a las islas barrera del Golfo, un corredor costero que también incluye a Gulfport y Ocean Springs.

Biloxi, Mississipi.
Biloxi, Mississipi.

Para llegar, la referencia más práctica es el Gulfport–Biloxi International Airport; en auto, el viaje desde Nueva Orleans suele rondar la hora y media, siguiendo la I-10 y luego la costa.

Qué hacer en Biloxi: del amanecer en la arena a la noche en el casino

El día empieza fácil en la playa de Biloxi, una franja extensa y fotogénica para caminar, pedalear o simplemente mirar el movimiento de barcos y gaviotas.

Boomtown Casino en Biloxi, Mississipi.
Boomtown Casino en Biloxi, Mississipi.

El agua calma de la bahía invita a actividades suaves: kayak, paddleboard y salidas en barco al atardecer.

Playa de la costa del Golfo en Biloxi, Mississipi.
Playa de la costa del Golfo en Biloxi, Mississipi.

Cuando baja el sol, la ciudad cambia de registro. Los casinos frente al mar —con clásicos como Beau Rivage y el Hard Rock— concentran entretenimiento nocturno, gastronomía y espectáculos.

Biloxi, Mississipi.
Biloxi, Mississipi.

Más allá del juego, funcionan como miradores urbanos: desde sus terrazas y ventanales, la costa se siente a pocos metros.

Imperdibles: faro, mar y museos con sello local

Un punto de orientación y postal es el Biloxi Lighthouse, uno de los faros más reconocibles de la región. Cerca, el Maritime & Seafood Industry Museum cuenta la historia marinera del lugar: pesca, camarón y la vida ligada al agua.

Biloxi, Misisipi.
Biloxi, Misisipi.

Para quienes buscan arte y arquitectura con identidad, el Ohr-O’Keefe Museum of Art—dedicado al ceramista George E. Ohr— sorprende por su colección y su edificio, que se integra al paisaje con líneas contemporáneas.

Y para sumar costa “sin ciudad”, la escapada a Ship Island (parte del Gulf Islands National Seashore) es el gran plan de día: travesía en barco, arena blanca y horizonte abierto.

Sabores del Golfo y escenas sureñas

Biloxi se recorre también con el paladar: camarones, ostras, cangrejo y pescados locales aparecen en menús que alternan tradición y cocina actual.

Biloxi, Mississipi.
Biloxi, Mississipi.

Entre mercados, parrillas de mariscos y bares con música en vivo, la cultura sureña se expresa en la hospitalidad, el acento musical y una mesa que suele girar alrededor del mar.

Cuándo viajar: clima, temporadas y eventos

El clima es subtropical húmedo, con veranos calurosos y inviernos suaves Para muchos viajeros, la mejor época para ir es primavera (marzo a mayo) y otoño (septiembre a noviembre), cuando el aire se siente más amable para caminar la costanera y pasar horas al aire libre.

Fuegos artificiales explotan sobre Biloxi el 4 de julio en Biloxi, Mississippi.
Fuegos artificiales explotan sobre Biloxi el 4 de julio en Biloxi, Mississippi.

En el calendario, Biloxi suma excusas: el ambiente festivo de Mardi Gras en la costa (enero y febrero, según el año), el clásico Cruisin’ the Coast con autos vintage (octubre) y citas gastronómicas que celebran el mar en distintos momentos de la temporada.

Biloxi, Mississipi.
Biloxi, Mississipi.