Descubrí Nassau: patrimonio, cultura y lujo en las Bahamas

Un casco histórico que se recorre a pie

El centro de Nassau concentra edificios coloniales, fuertes y escalinatas talladas en roca caliza que permiten tomar la medida de su pasado marítimo.

Entre los hitos más visitados están la Queen’s Staircase, el Fuerte Fincastle y el Fuerte Charlotte, obra de la ingeniería militar británica.

Sobre Bay Street, las fachadas georgianas conviven con comercios y mercados tradicionales, mientras que el cercano Straw Market refleja la artesanía en paja, madera y conchas.

Museos y memoria: del comercio atlántico al arte contemporáneo

Para comprender la historia social del archipiélago, el Pompey Museum of Slavery and Emancipation —ubicado en el histórico Vendue House— documenta el sistema esclavista y los procesos de emancipación con archivos y testimonios.

A pocas cuadras, la National Art Gallery of The Bahamas (NAGB) exhibe obras modernas y contemporáneas que dialogan con identidades afrocaribeñas, migraciones y paisajes insulares. Según el NAGB, su misión es “coleccionar, preservar y exhibir arte bahameño” con un enfoque educativo accesible a residentes y visitantes.

Tradiciones vivas, ritmos y sabores

La cultura bahameña se expresa en celebraciones callejeras de tambores, vientos y bailes que se reconocen por sus trajes de colores vibrantes y máscaras artesanales.

En la mesa, el caracol reina: frituras de conch, ensaladas cítricas y sopas especiadas aparecen en menús de bistrós y de puestos costeros.

Si buscás maridajes locales, la destilería John Watling’s —instalada en la histórica Buena Vista Estate— produce rones añejados que se pueden degustar en recorridos guiados.

Graycliff, una casona de época, suma experiencias de chocolatería, tabaquería y una cava reconocida en la región.

Resorts exclusivos: Baha Mar, Atlantis y The Ocean Club

Para quienes priorizan confort de alto nivel, Nassau-Paradise Island concentra marcas internacionales y servicios de lujo.

El complejo Baha Mar, en Cable Beach, reúne hoteles como Grand Hyatt, SLS y Rosewood, además de casino, spa, museo de arte local, campo de golf y un parque acuático orientado a familias.

En Paradise Island, Atlantis funciona como un “resort-destino” con acuarios, toboganes y una oferta gastronómica que incluye chefs de renombre.

The Ocean Club, a Four Seasons Resort, apuesta por el perfil boutique: jardines inspirados en Versalles, villas privadas, spa y acceso a playas de aguas calmas.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo de las Bahamas, Nassau–Paradise Island concentra una parte significativa de la oferta hotelera del país y lidera en infraestructura para eventos, marinas y gastronomía.

Arte, compras y diseño local

Si pensás traer piezas con identidad bahameña, en galerías cercanas al centro vas a encontrar acuarelas marinas, textiles teñidos a mano y joyería con materiales del Caribe.

El mercado de paja ofrece recuerdos accesibles, mientras que boutiques en los complejos hoteleros curan marcas regionales de diseño.

La National Arts and Crafts Association of The Bahamas promueve certificaciones de artesanías auténticas, una referencia útil para diferenciar producción local de importaciones.

Bienestar, mar y naturaleza cercana

La mayoría de los resorts incluye spas con terapias de inspiración isleña —aceites cítricos, sales marinas y tratamientos con aloe—, además de gimnasios y clases de yoga frente al mar.

Para salidas activas, operadoras locales organizan snorkel sobre arrecifes someros, navegación en catamarán y visitas a parques como Clifton Heritage, donde senderos costeros atraviesan bosque nativo y sitios arqueológicos que registran presencia lucayana y asentamientos de leales.

Cómo planear sin perder el foco cultural