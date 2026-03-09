Ruta de las siete Iglesias en Buenos Aires: guía paso a paso por el casco histórico porteño

En Buenos Aires, la tradición de visitar siete templos —muy ligada a Semana Santa— se vive como un paseo urbano: cúpulas que asoman entre edificios, calles adoquinadas y silencios frescos detrás de portones centenarios.

El recorrido se puede hacer a pie en gran parte, combinando tramos cortos con transporte, y funciona igual de bien fuera de las fechas religiosas: es una forma inspiradora de conocer el corazón histórico porteño.

La Ruta de las Siete Iglesias transcurre dentro del área más antigua y caminable del centro: del eje Retiro–Microcentro hasta Plaza de Mayo y el antiguo barrio de Monserrat, con un cierre natural hacia San Telmo.

Es la Buenos Aires de las plazas fundacionales, los patios coloniales y las avenidas clásicas.

La ruta, paso a paso (con tiempos orientativos)

La lógica es encadenar iglesias cercanas y dejar un solo salto en transporte para que el paseo sea amable. Contá entre 3 y 5 horas, según paradas y visitas.

Basílica del Santísimo Sacramento (Retiro). Un inicio impactante por su escala y detalles. Monasterio e Iglesia Santa Catalina de Siena (San Nicolás/Retiro). A pocas cuadras, un rincón de calma con aire de claustro porteño. Basílica de Nuestra Señora de la Merced (Microcentro). Ideal para entrar y seguir el hilo del centro histórico entre galerías y calles angostas. Catedral Metropolitana (Plaza de Mayo). El gran hito del casco fundacional, frente a la plaza más emblemática de la ciudad. Iglesia de San Ignacio de Loyola (Manzana de las Luces, Monserrat). Una de las más antiguas, en un entorno de patios y pasajes que invitan a caminar sin apuro. Basílica de San Francisco (Alsina y Defensa). Fachada inconfundible y un ambiente que marca la transición hacia el sur histórico. Basílica Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo (Defensa y Belgrano, San Telmo). Cierre perfecto a pasos de calles adoquinadas y del pulso san telmeño.

Entre los puntos 3 y 4, o para regresar desde San Telmo, el subte (y también colectivos) simplifica la logística.

Los horarios de visita pueden variar según celebraciones, así que conviene pasar en franjas habituales de apertura (media mañana y tarde).

Qué hacer además del recorrido

El paseo se disfruta con pequeñas derivaciones: asomarse a la Manzana de las Luces, rodear Plaza de Mayo, caminar por Defensa para sentir el cambio de atmósfera hacia San Telmo y detenerse a mirar cúpulas, vitrales y retablos que narran capas de historia urbana.

Esta zona está hecha para el descanso corto: cafés notables sobre Avenida de Mayo, medialunas y café al paso en el Microcentro, y en San Telmo el plan se completa con mesas de bodegón, empanadas, helado artesanal o una vuelta por el Mercado de San Telmo.

En Semana Santa la tradición cobra un ritmo especial y muchas personas arman su propio itinerario entre templos.