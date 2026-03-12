Fuertes lluvias en Río de Janeiro no impiden el disfrute a turistas

La lluvia no detiene el espíritu festivo en Río de Janeiro. A pesar de días de mal tiempo, turistas comparten su experiencia en redes sociales.

Ya lleva días lloviendo y el pronóstico no cambia por los siguientes 10 días. Pero los días pasados por agua no impiden que los viajeros miren el lado positivo y lo pasen bien igual.

Las redes sociales como TikTok o Instagram son muestra de ello. En las mismas, los resignados visitantes de la “cidade maravilhosa” suben sus videos jocosos, testimoniales de los días pasados por agua, ya sea en la playa o en puntos emblemáticos como el Cristo Redentor.

Si bien hay un montón de actividades para hacer en Río en un día lluvioso, la verdad es que para varias atracciones turísticas las entradas se compran con antelación para evitar formar filas y organizar mejor el viaje. Y bueno, cuando te toca, te toca.

Lo mejor es poner la mejor onda y disfrutar de una postal diferente. Pero preferentemente con paraguas y pilotín, para más comodidad.

Cada vez más fácil llegar a Río

La oferta de vuelos que conectan el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con la ciudad de Río de Janeiro presenta diversas alternativas para los viajeros paraguayos:

Vuelos con escala: las compañías Gol, Aerolíneas Argentinas y Latam operan frecuencias regulares que incluyen paradas técnicas o de conexión en sus respectivos centros de distribución ( hubs ).

Vuelos directos: Jetsmart es una opción de vuelo directo con una frecuencia de dos veces por semana, lo que reduce el tiempo de viaje a aproximadamente dos horas y media.

La disponibilidad de vuelos directos e indirectos, sumada a la oferta de tarifas bajo costo (low cost), flexibilizó la planificación de viajes desde Paraguay, haciendo factibles los viajes de corta duración, como escapadas de cinco días, permitiendo al pasajero un acceso ágil a la oferta cultural y natural de Río de Janeiro sin la necesidad de invertir jornadas enteras en desplazamientos o escalas prolongadas.