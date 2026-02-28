Río de Janeiro: descubrí playas como Prainha, Grumari y Barra da Tijuca esta Semana Santa

Si buscás escapar del bullicio turístico y sumergirte en la serenidad del paisaje carioca, te recomendamos visitar las encantadoras playas de Prainha, Grumari y Barra da Tijuca durante tu estancia veraniega.

Prainha: un refugio natural

Prainha es un verdadero paraíso para quienes aman la naturaleza. Situada en un área protegida, esta playa es un destino favorito para surfistas debido a sus impresionantes olas y aguas cristalinas.

Situada a aproximadamente 40 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro y rodeada de vegetación exuberante y montañas, Prainha ofrece un ambiente sereno lejos del ajetreo de la ciudad.

Su acceso limitado y su protección ambiental estricta aseguran que esta playa conserve su belleza virgen y encanto natural.

Grumari: escapada escénica

A poca distancia de Prainha se encuentra Grumari, otra joya escondida de Río. Con su extensa franja de arena fina y aguas azules, Grumari es el lugar ideal para un día de playa tranquilo.

Ubicado a unos 45 kilómetros del centro de Río de Janeiro, este destino es un rincón prístino donde el desarrollo urbano todavía no ha llegado, permitiendo a los visitantes disfrutar de una conexión más íntima con la naturaleza.

Aquí podrás explorar pequeñas lagunas y rutas de senderismo cercanas.

Barra da Tijuca: amplio horizonte

La playa de Barra da Tijuca es la más larga de Río de Janeiro, y se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad, ofreciendo kilómetro tras kilómetro de arena dorada.

Aunque es más conocida que Prainha y Grumari, su extensión permite encontrar tanto áreas animadas como rincones más tranquilos.

Es ideal para la práctica de deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf, y también cuenta con una infraestructura que incluye restaurantes y bares donde podés disfrutar de la gastronomía local.

Explorar estas playas menos turísticas es una excelente forma de experimentar la diversidad de los paisajes costeros de Río de Janeiro.

Desde la encantadora Prainha hasta la vasta Barra da Tijuca, estos destinos ofrecen experiencias únicas para todo tipo de viajero.