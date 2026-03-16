Museo de Paso de Patria resguarda valiosas reliquias de la Guerra de la Triple Alianza

A pesar del mal estado del camino de acceso a Paso de Patria, ubicado a unos 60 kilómetros de la capital departamental, Pilar, numerosos visitantes llegan hasta la localidad para recorrer los sitios históricos que posee la comunidad. Entre ellos, el museo histórico es uno de los más concurridos.

El gestor cultural Vicente García, director del museo, explicó que el lugar conserva piezas y objetos utilizados durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

Señaló que, pese a las dificultades de acceso, el espacio recibe con frecuencia delegaciones de estudiantes provenientes de distintos puntos del país e incluso del extranjero.

“Después del Bicentenario de la República creció el interés por nuestra historia. Hasta febrero recibimos familias de varios lugares del país y también del exterior que quieren conocer estos sitios históricos, la confluencia de los ríos y el fuerte Itapirú, que está a solo 10 kilómetros de aquí”, comentó.

Indicó que con el inicio del año lectivo,comenzaron a llegar nuevamente delegaciones escolares, así como estudiantes de instituciones militares y policiales.

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Vicente García recordó que el antiguo edificio del museo colapsó durante una gran inundación, pero posteriormente fue reconstruido gracias al esfuerzo de pobladores de la comunidad y gestiones realizadas ante las autoridades municipales de la época.

El director también destacó que el lugar donde hoy funciona el museo tuvo un papel relevante durante la guerra, ya que allí se instaló el cuartel general del Mariscal Francisco Solano López.

<b>Piezas</b>

“Este fue el cuartel general del Mariscal. Él estuvo aquí durante cinco meses, desde el 25 de noviembre de 1865 hasta el 23 de abril de 1866, cuando se retiró del lugar”, precisó.

Dentro del museo se exhiben diversas piezas halladas en la zona, muchas de ellas descubiertas por el propio García junto a su familia durante más de dos décadas de búsqueda en antiguos campos de batalla.

“La mayoría de las piezas forman parte de mi colección personal. Las encontramos con mis hijos y familiares durante más de 20 años. Somos apasionados de nuestra historia, especialmente de lo ocurrido durante la Guerra de la Triple Alianza”, expresó.

Agregó que varios de los objetos provienen de áreas cercanas a los históricos campos de batalla de Tuyutí, Curupayty y Paso Pacú.

El museo abre sus puertas al público de martes a domingo, de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00. La entrada es gratuita, aunque los visitantes suelen dejar contribuciones voluntarias que ayudan a cubrir los gastos de mantenimiento.

Finalmente, García señaló que el Gobierno Nacional mantiene una deuda histórica con el departamento de Ñeembucú en materia de infraestructura vial, considerando la importancia de sus sitios históricos.

En ese sentido, valoró el anuncio de la pavimentación del tramo Humaitá–Paso de Patria y expresó su deseo de que la obra pueda extenderse hasta las zonas de Tuyutí y Curupayty para mejorar el acceso de los turistas.

“Sería muy importante que la pavimentación también llegue hasta estos sitios históricos de Curupayty y Tuyuti para brindar mejores condiciones a quienes desean conocer esta parte fundamental de la historia del Paraguay”, concluyó.