Rusia da por zanjada la operación de repatriación de turistas por guerra en Oriente Medio

“Los operadores turísticos han evacuado a todos sus turistas que (…) no pudieron regresar a tiempo tras el inicio del conflicto el 28 de febrero”, señala la nota oficial.

Según el comunicado, algunos turistas aún permanecen en la región, “pero no están atrapados sino que continúan las vacaciones que habían contratado con antelación”.

El viceministro de Desarrollo Económico de Rusia, Dmitri Vajrukov, afirmó la víspera que países como Omán, Catar y Emiratos Árabes Unidos están preocupados por el cese del flujo de turistas rusos debido a la guerra en Irán.

“He mantenido reuniones con sus diplomáticos, que están muy preocupados por la ausencia de nuestros turistas”, dijo el viceministro, citado por la agencia TASS.

Según datos de la Asociación de Turoperadores de Rusia, solo en 2025 Emiratos recibió a más de 2,3 millones de viajeros rusos.

El flujo de turismo desde Rusia a países de Oriente Medio creció después del cierre de la comunicación aérea directa entre ciudades rusas y europeas debido a la guerra en Ucrania.