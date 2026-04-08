Abu Simbel: el templo egipcio que fue trasladado piedra por piedra en el desierto

A orillas del lago Nasser, en el extremo sur de Egipto, Abu Simbel aparece como una escena monumental en medio del desierto: cuatro colosos de Ramsés II tallados en la roca custodian una entrada que, sin embargo, no está exactamente donde nació.

Lo que hoy se visita es el resultado de una de las grandes hazañas de la arqueología moderna: el traslado del templo completo, bloque por bloque, para conservarlo sin perder su impacto.

Dónde queda Abu Simbel y cómo ubicarlo en el mapa

Abu Simbel se encuentra en la gobernación de Asuán, cerca de la frontera con Sudán, a unos 280–300 kilómetros al sur de la ciudad de Asuán.

Geográficamente es Egipto en clave nubia: desierto abierto, cielo amplio y el espejo del lago Nasser marcando el horizonte. La mayoría de los viajeros llega desde Asuán, ya sea por ruta o en avión hasta el aeropuerto local.

Lea más: Gran Museo Egipcio: la nueva joya cultural de Egipto con el tesoro de Tutankamón expuesto

La historia asombrosa: cómo se movió el templo de Ramsés II

En los años 60, el complejo fue desmontado y reubicado para preservarlo.

El templo principal y el pequeño (dedicado a Hathor y a Nefertari) se cortaron en grandes bloques de piedra —numerados con precisión— y se reconstruyeron en una colina artificial a mayor altura.

El objetivo fue mantener su orientación y la experiencia: entrar hoy sigue siendo atravesar una arquitectura pensada para impresionar, con pasillos, relieves y una sensación de escala casi cinematográfica.

Qué hacer en Abu Simbel: experiencias para vivirlo más allá de la foto

La visita se centra en recorrer los dos templos y detenerse en los relieves interiores, donde escenas rituales y militares conviven con detalles de la vida religiosa del antiguo Egipto.

Vale la pena tomarse tiempo en la sala hipóstila del Gran Templo, con sus pilares-osiríacos, y luego pasar al templo de Nefertari, más íntimo, con la reina representada a escala comparable a la del faraón, un gesto poco habitual en la iconografía.

Lea más: Qué ver en Omán: desiertos rojos, fuertes y fiordos árabes

Al aire libre, el entorno aporta su propia experiencia: caminar por la explanada para observar cómo cambia la luz sobre los colosos, mirar el lago Nasser desde los miradores y quedarse hasta el atardecer si el horario lo permite.

Muchos itinerarios suman el espectáculo nocturno de luz y sonido, una forma distinta de recorrer el relato del lugar.

Lugares imperdibles dentro del complejo

El Gran Templo de Ramsés II es la postal inevitable: la fachada con cuatro estatuas colosales y el ingreso que conduce a cámaras cada vez más sagradas.

En el interior, las paredes funcionan como un archivo tallado: jeroglíficos, procesiones, ofrendas y símbolos que se repiten con ritmo casi musical.

A pocos pasos, el Templo de Hathor y Nefertari completa el conjunto con una fachada donde alternan figuras del faraón y la reina, y un interior delicado, ideal para quien disfruta leer la piedra con calma.

Lea más: Misión arqueológica descubre tumba real egipcia, el hallazgo más importante tras la tumba de Tutankamón

Cuándo viajar: clima y mejor época para visitar

Abu Simbel tiene clima desértico, con días muy calurosos gran parte del año y noches que pueden refrescar.

Para caminar cómodo y aprovechar la visita sin apuro, la mejor época suele ser entre octubre y abril, cuando las temperaturas son más amables.

En verano conviene priorizar primeras horas de la mañana.

Datos útiles para planificar la visita

La excursión típica desde Asuán puede ser por ruta (madrugada y regreso al mediodía) o con vuelo corto; también existe la opción de llegar en crucero por el lago Nasser, una alternativa pausada y escénica.

Llevar agua, protección solar y calzado cómodo ayuda a moverse entre explanadas y salas interiores. Para fotografías, la mañana suele ofrecer luz limpia en la fachada, y la tarde regala sombras más dramáticas sobre los rostros de piedra.