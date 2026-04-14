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14 de abril de 2026 - 08:43

Japón desconocido: guía para visitar los templos milenarios de Koyasan

Monasterio en el Monte Sagrado Koyasan en Japón.
Monasterio en el Monte Sagrado Koyasan en Japón.Shutterstock

Entre bosques de cedros y niebla suave, Koyasan (Monte Kōya) propone un Japón de silencio ritual y caminos de piedra. Este altiplano sagrado, salpicado de templos y cementerios centenarios, se recorre a paso lento: la recompensa suele ser un amanecer con campanas, incienso y madera húmeda.

Por ABC Color

Koyasan está en la prefectura de Wakayama, al sur de Osaka, en la región de Kansai. No es una cumbre aislada sino una meseta montañosa a unos 800 metros de altura, donde se asienta una de las grandes ciudades monásticas del Japón.

Templo en el área de Kongobu-ji Danjo Garan, un histórico complejo de templos budistas en Koyasan, Koya, Distrito de Ito, Wakayama, Japón.
Templo en el área de Kongobu-ji Danjo Garan, un histórico complejo de templos budistas en Koyasan, Koya, Distrito de Ito, Wakayama, Japón.

Desde Osaka, el acceso más habitual combina el tren de la línea Nankai hasta Gokurakubashi y un funicular que trepa la montaña; arriba, buses locales conectan los principales puntos de visita.

Qué hacer en Koyasan: templos, senderos y vida monástica

La experiencia más distintiva es dormir en un shukubō (alojamiento en templos). Las habitaciones suelen ser de tatami, con futón por la noche, y el ritmo lo marcan las ceremonias: muchos viajeros se suman a las oraciones de la mañana y descubren, desde adentro, el pulso cotidiano de la comunidad religiosa.

Jardín zen en los templos de Koyasan. Patrimonio de la Humanidad. Wakayama, Japón.
Jardín zen en los templos de Koyasan. Patrimonio de la Humanidad. Wakayama, Japón.

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Koyasan también se camina. Entre los paseos más memorables está el Okunoin, un extenso bosque-cementerio atravesado por linternas de piedra y altas criptomerias.

Una fila de estatuas de Jizo cubiertas de musgo con sombreros rojos, rodeadas de árboles imponentes y antiguos monumentos de piedra en un cementerio brumoso y sereno en Koyasan en Japón.
Una fila de estatuas de Jizo cubiertas de musgo con sombreros rojos, rodeadas de árboles imponentes y antiguos monumentos de piedra en un cementerio brumoso y sereno en Koyasan en Japón.

De día, el sendero invita a detenerse en detalles —musgo, agua que corre, inscripciones—; al anochecer, algunas visitas guiadas recorren el lugar con una atmósfera íntima y serena.

Estatua de jizo en Okonoin Koyasan, Japón.
Estatua de jizo en Okonoin Koyasan, Japón.

Para sumar perspectiva histórica, vale alternar templos con tramos del Choishi-michi, la ruta tradicional de peregrinación señalizada por postes de piedra; incluso caminar solo una sección permite sentir el “antes” del monte, cuando el acceso era un viaje lento entre árboles y curvas.

Lugares imperdibles para visitar

En el centro de la meseta, Danjo Garan reúne pagodas, salones ceremoniales y patios amplios: un conjunto para recorrer sin apuro, cuando la luz cambia entre las estructuras lacadas.

Menú tradicional japonés de desayuno matutino hecho en el monasterio koyasano del Monte Koya en Japón.
Menú tradicional japonés de desayuno matutino hecho en el monasterio koyasano del Monte Koya en Japón.

Muy cerca, el portal Daimon marca una entrada emblemática, especialmente fotogénica con niebla o al atardecer.

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Otro clásico es Kongobu-ji, asociado a la tradición Shingon: puertas correderas, jardines y espacios pensados para la contemplación.

Para quien quiera profundizar, el Museo Reihōkan guarda piezas de arte religioso que ayudan a leer símbolos, colores y gestos que aparecen por todo Koyasan.

Cuándo viajar: clima, estaciones y festividades

Por su altura, Koyasan suele ser más fresco que Osaka. La primavera trae aire limpio y brotes nuevos; el otoño suma tonos rojizos y dorados en los bosques, una de las postales más buscadas. En invierno, la nieve aparece algunos días y el paisaje se vuelve especialmente quieto.

En el calendario, destacan celebraciones como el Aoba Matsuri (junio), con procesiones vinculadas a la historia del monte, y el Mando-e (13 de agosto), cuando miles de faroles iluminan el camino hacia Okunoin.

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Qué se come: shōjin ryōri y sabores del monte

Comer en Koyasan es parte del viaje. La cocina tradicional de los templos, shōjin ryōri, se basa en vegetales de estación, tofu y preparaciones delicadas.

Cocina Monje Japonesa. Menú tradicional japonés de desayuno matutino hecho en el monasterio koyasano del Monte Koya en Japón.
Cocina Monje Japonesa. Menú tradicional japonés de desayuno matutino hecho en el monasterio koyasano del Monte Koya en Japón.

Entre los favoritos locales está el goma-dōfu (tofu de sésamo), cremoso y suave, además de encurtidos, caldos y tempuras livianas. Probar estos platos en un shukubō, servidos en bandejas ordenadas, suma contexto y ritmo a la estadía.