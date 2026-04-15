La conexión aérea entre Canadá y España bate récords ante la demanda de los canadienses

En 2025, el número de conexiones semanales entre ambos países aumentó de ocho a diez, el mayor salto en al menos cinco años, con la incorporación de nuevas rutas como Halifax-Barcelona y Montreal-Valencia, que ampliaron tanto el origen de los viajeros como los destinos en España.

En términos de capacidad, en 2025 la cifra se situó en 455.274 asientos, un 48 % más que en 2023.

Este crecimiento no solo refleja una mayor oferta, sino también una diversificación territorial, que la consejera de Turismo de España en Canadá, Isabel Martín Benítez, dijo a EFE que es de gran importancia.

“Se incorporó Valencia, abriendo la conexión directa con el litoral mediterráneo, y Halifax como nuevo punto de partida en Canadá”, explicó a EFE Martín Benítez, quien también subrayó "que las conexiones directas son especialmente importantes para elegir un destino vacacional, por eso estos vuelos representan una gran ventaja para los destinos españoles".

La tendencia se intensificará en 2026, con nuevas rutas como Madrid-Toronto de Iberia, Halifax-Madrid de WestJet y Montreal-Palma de Mallorca de Air Canada, además de las conexiones anunciadas recientemente por Air Canada entre Toronto y Montreal con Tenerife para el invierno.

Estas últimas responden a una demanda creciente de destinos cálidos durante los meses más fríos en Canadá.

En 2024 se registró un ligero incremento, pero fue en 2025 cuando se produjo el salto cualitativo, con diez conexiones en ocho rutas y la incorporación de un cuarto aeropuerto canadiense (Halifax) y un nuevo destino español (Valencia).

Este aumento de la capacidad aérea coincide con un cambio en las preferencias de los turistas canadienses. Tradicionalmente orientados hacia destinos del Caribe, especialmente Cuba y México, y Estados Unidos, cada vez más viajeros optan por Europa, y en particular por España.

Uno de los factores que explican este giro es el contexto geopolítico y económico. Las tensiones comerciales y políticas con Estados Unidos bajo la Administración de Donald Trump han generado incertidumbre y han reducido el atractivo del país vecino como destino turístico para muchos canadienses.

“El turista canadiense busca experiencias singulares y tiene un gasto en destino superior a la media”, añadió la responsable de turismo española que destacó que cultura, gastronomía, historia y estilo de vida son algunos de los principales atractivos, junto con el clima.

Según los datos de Turespaña, en 2024 España recibió más de 640.000 visitantes procedentes de Canadá, que efectuaron un gasto total de 1.250 millones de euros, una media por turista de 1.926 euros.