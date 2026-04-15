La industria mundial de cruceros batió su récord en 2025 con 37 millones de pasajeros

El reporte, elaborado por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que participa esta semana en la feria Seatrade de Miami, señaló que el número de pasajeros aumentó un 7 % comparado con los 34,6 millones de personas que viajaron en crucero en 2024.

Este flujo creció en todos los mercados principales, aunque América del Norte y Europa siguieron siendo los de mayor actividad con 22,1 millones y 8,9 millones de pasajeros respectivamente.

Por países, Estados Unidos encabezó un año más el listado, embarcando a 20,6 millones de personas, seguido de Alemania (2,8 millones), Reino Unido e Irlanda (2,5 millones) y Australia (1,4 millones).

China, que hasta 2018 fue el segundo mercado más grande de pasajeros de crucero, ocupó la séptima posición con 1,1 millones de personas.

El 44 % de los cruceros de 2025 tuvo como punto de destino el Caribe, mientras que 1 de cada 6 viajó por el Mediterráneo.

Según las previsiones del informe, este crecimiento continuará los siguientes años, con una previsión de 38,3 millones de pasajeros en 2026.

La organización señaló que los viajes en crucero no han hecho más que crecer desde que CLIA comenzó a registrar los datos en 1985, con la excepción del trienio 2020-2022 a causa de la pandemia de covid.

En la última década, el flujo se ha incrementado un 72 %, con respecto a los 21,6 millones de personas que emplearon este medio de transporte en 2015.

Además, CLIA indicó que casi el 90 % de los pasajeros que abordaron un crucero el año pasado dijeron que repetirían en el futuro. Casi el 28 % de los encuestados destacó que toman dos cruceros o más al año.

Esta asociación es la más grande del mundo en la industria de cruceros, abarcando el 95 % del tráfico, e incluye a empresas como Disney Cruise Line, MSC, Royal Caribbean o Virgin Voyages.

En 2026, los miembros de CLIA contarán con 325 buques transoceánicos con capacidad para alrededor de 690.000 camarotes.

El impacto económico mundial de los cruceros, según CLIA, fue de 198.000 millones de dólares en 2024, lo que permitió mantener 1,8 millones de empleos en todo el mundo y contribuir con 60.000 millones de dólares en salarios.